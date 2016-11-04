12 HDP'linin gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki: Bu yapılan sadece darbe değil ülkeyi bölme harekâtıdır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gürser Yıldırım gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ilk tepki CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile Ali Şeker'den geldi. Şeker, Türkiye’ye bir darbe daha vurulduğunu ifade ederken Tanrıkulu da "Bu gece yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekâtıdır! TBMM bir kez daha bombalanmıştır" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Şeker, şunları söyledi:



"15 Temmuz'da nasıl bir darbe vurulmak istendiyse, tekrar bir darbe daha vuruldu. Demokratik siyasetin kanallarının açılması gerekirken bu, Türkiye'nin şiddet sarmalına sürüklenmesi için yapılan bir provokasyondur.





Milli irade dediklerinden sadece kendilerine verilen oyları anlayan, sadece kendisinin seçilmiş olduğunu düşünen AKP, diğer seçmenlerin oylarının kendileri düşüncülerine göre bir öneminin olmadığını gösteriyor. 6 milyon oy almış bir partiyi parlamento dışına sürüklemek adına bir çalışma içerisine girmiş durumdalar.





"Türkiye'nin geleceğini olumsuz etkileyecektir"





Demokrasi adına bunu kabul etmek mümkün değil. Daha önce milletvekillerinin parlamentoda gözaltına alındığı süreçleri Türkiye yaşadı. Ve Türk demokrasisine bunlar bir ayıp olarak, bir leke olarak işlendi. Tekrar bu süreçleri yaşamak Türk demokrasisi açısından bir gerileme. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sadece kendine demokrat bir anlayış Türkiye'nin geleceğini olumsuz etkileyecektir."





Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:



CHP İstanbul Milletvekili, Sezgin Tanrıkulu'da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu gece yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekatıdır! TBMM bir kez daha bombalanmıştır" dedi.