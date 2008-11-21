12. hafta programı

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasına yarın ve 23 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarla devam edilecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Ankara deplasmanına çıkarken, sarı lacivertli takım saat 15.00'te Ankaragücü'yle, sarı kırmızılı takım ise saat 19.00'da Ankaraspor'la karşı karşıya gelecekler. Ankaragücü - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya, Ankaraspor - Galatasaray karşılaşmasını ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Pazar günü ise lider Trabzonspor, Sivasspor'la, Beşiktaş da Eskişehirspor'la kendi sahalarında karşılaşacaklar. Saat 15.00'de başlayacak Trabzonspor - Sivasspor maçını hakem Selçuk Dereli, saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Eskişehirspor karşılaşmasını ise hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Turkcell Süper Lig'in 12. haftasının programı şöyle:
22 KASIM CUMARTESİ
14:00 GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ: İLKER MERAL
14:00 ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR: AYTEKİN DURMAZ
15:00 ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS
19:00 ANKARASPOR - GALATASARAY: BÜLENT YILDIRIM
23 KASIM PAZAR
14:00 KONYASPOR - KAYSERİSPOR: CÜNEYT ÇAKIR
19:00 BEŞİKTAŞ - ESKİŞEHİRSPOR: HÜSEYİN GÖÇEK
14:00 DENİZLİSPOR - BURSASPOR: BÜNYAMİN GEZER
14:00 BÜYÜKŞEHİR BLD. - HACETTEPE SPOR: DENİZ ÇOBAN
15:00 TRABZONSPOR - SİVASSPOR: SELÇUK DERELİ