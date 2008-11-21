12. hafta programı



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasına yarın ve 23 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarla devam edilecek.



Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Ankara deplasmanına çıkarken, sarı lacivertli takım saat 15.00'te Ankaragücü'yle, sarı kırmızılı takım ise saat 19.00'da Ankaraspor'la karşı karşıya gelecekler. Ankaragücü - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya, Ankaraspor - Galatasaray karşılaşmasını ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



Pazar günü ise lider Trabzonspor, Sivasspor'la, Beşiktaş da Eskişehirspor'la kendi sahalarında karşılaşacaklar. Saat 15.00'de başlayacak Trabzonspor - Sivasspor maçını hakem Selçuk Dereli, saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Eskişehirspor karşılaşmasını ise hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasının programı şöyle:



22 KASIM CUMARTESİ



14:00 GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ: İLKER MERAL



14:00 ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR: AYTEKİN DURMAZ



15:00 ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS



19:00 ANKARASPOR - GALATASARAY: BÜLENT YILDIRIM



23 KASIM PAZAR



14:00 KONYASPOR - KAYSERİSPOR: CÜNEYT ÇAKIR



19:00 BEŞİKTAŞ - ESKİŞEHİRSPOR: HÜSEYİN GÖÇEK



14:00 DENİZLİSPOR - BURSASPOR: BÜNYAMİN GEZER



14:00 BÜYÜKŞEHİR BLD. - HACETTEPE SPOR: DENİZ ÇOBAN



15:00 TRABZONSPOR - SİVASSPOR: SELÇUK DERELİ