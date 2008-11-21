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Spor

12. hafta programı

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasına yarın ve 23 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarla devam edilecek.

21 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in 12. haftasına yarın ve 23 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarla devam edilecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Ankara deplasmanına çıkarken, sarı lacivertli takım saat 15.00'te Ankaragücü'yle, sarı kırmızılı takım ise saat 19.00'da Ankaraspor'la karşı karşıya gelecekler. Ankaragücü - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya, Ankaraspor - Galatasaray karşılaşmasını ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Pazar günü ise lider Trabzonspor, Sivasspor'la, Beşiktaş da Eskişehirspor'la kendi sahalarında karşılaşacaklar. Saat 15.00'de başlayacak Trabzonspor - Sivasspor maçını hakem Selçuk Dereli, saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Eskişehirspor karşılaşmasını ise hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasının programı şöyle:

22 KASIM CUMARTESİ

14:00 GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ: İLKER MERAL

14:00 ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR: AYTEKİN DURMAZ

15:00 ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS

19:00 ANKARASPOR - GALATASARAY: BÜLENT YILDIRIM

23 KASIM PAZAR

14:00 KONYASPOR - KAYSERİSPOR: CÜNEYT ÇAKIR

19:00 BEŞİKTAŞ - ESKİŞEHİRSPOR: HÜSEYİN GÖÇEK

14:00 DENİZLİSPOR - BURSASPOR: BÜNYAMİN GEZER

14:00 BÜYÜKŞEHİR BLD. - HACETTEPE SPOR: DENİZ ÇOBAN

15:00 TRABZONSPOR - SİVASSPOR: SELÇUK DERELİ

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