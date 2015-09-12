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12 gündür kayıp olan askerin cesedi bulundu

Abdullah Çalışkan, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladıktan birkaç gün sonra ortadan kaybolmuştu

12 Eylül 2015 15:28

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir tarla kenarında bulunan cansız bedenin 12 gündür kayıp olan Uzman Çavuş Abdullah Çalışkan (23) olduğu tespit edildi.

İHA’da yer alan habere göre, Niksar ilçesinde bir tarla kenarında bulunan naaşın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan araştırmada kimliği tespit edildi. Cesedin, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladıktan birkaç gün sonra kaybolan ve yaklaşık 12 gündür de kendisinden haber alınamayan Uzman çavuş Abdullah Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi.

Çalışkan'ın cenazesinin yanında bir adet boş kovan ve tabanca bulundu. Yetkili makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Çalışkan'ın ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çalışkan'ın cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Cumafakılı köyünde toprağa verilecek.

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