12 gündür izlenen PKK'lılara Amanos baskını

T24- Hatay Amanos eteklerinde yapılan operasyonda 7 PKK’lı öldü. 12 gündür termal kamerayla izlendikleri öğrenilen PKK’lılarda yedi M-16 tüfek ve 14 bomba bulundu.

Hatay’ın Hassa İlçesi’nde Özel Kuvvetler’in de katıldığı bir operasyonda yedi PKK’lı öldürüldü. Operasyonda hayatını kaybeden PKK’lıların güvenlik güçleri tarafından tam 12 gündür termal kameralarla adım adım izlendiği öğrenildi.

Öldürülen PKK’lılarla birlikte ele geçirilen M-16 tüfeklerinin örgüt içinde özellikle yöneticiler tarafından kullanılması, “lider kadroya yönelik bir operasyon” yorumlarını güçlendirdi. Ele geçirilen mühimmat içinde A-4 patlayıcıların da bulunması ise grubun “önemli bir eylem hazırlığı içinde olabileceği” şeklinde değerlendirildi.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre devriye görevi yapan jandarmalar, gece 01.30 sıralarında Hassa İlçesi’ne bağlı Meşrepe Tepe mevkiinde bir grupla çatışmaya girdi. Çatışma sonucu tamamı erkek yedi kişi öldürüldü. Valilik bu kişilerin PKK’lı olduklarını belirtti. Silah seslerinin kesilmesinin ardından zeytinlik bir bölge olan çatışma alanı askerler tarafından güvenlik kordonuna alındı. Cesetler, savcının gelmesi için uzun süre bulundukları alanda bekletilirken gazeteciler de bölgeye yaklaştırılmadı. Valilik açıklamasına göre ölenlerin üzerinden yedi M-16 piyade tüfeği, 14 el bombası, dört kilo A-4 plastik patlayıcı, roket mühimmatı, sırt çantaları ve tesisatları çıktı.



M-16 ‘komutan’ silahı



PKK’nın tek taraflı eylemsizlik kararını “aktif savunmaya” dönüştürdüğünü açıklamasının ardından yaşanan bu en büyük operasyon, çok ilginç detayları da içinde barındırıyor. PKK militanları Kalaşnikof tüfek tercih ederken öldürülen kişilerin üzerlerinde çıktığı belirtilen M-16 tüfekler çoğunlukla yönetici kadro tarafından kullanılıyor. Hassa’da bir süre önce de öldürülen üç PKK’lıyla birlikte iki M-16 ele geçirilmiş, daha sonra bu PKK’lıların örgütün lider kadrosundan olduğu açıklanmıştı. M-16’lı yedi PKK’lının aynı yerde bulunması ise “Örgüt yöneticileri konferans ya da toplantı için biraraya gelmişti” yorumlarına neden oldu.



12 gün termal takip



Operasyona ilişkin ilginç bir detay daha dikkat çekti. Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerinin, bu grubu tam 12 gündür termal kameralarla adım adım takip ettiği belirlendi. Operasyonun 13.gün yapılması ya gruptakilerin fark etmesi ya da güvenlik güçlerinin bu toplantıya katılacak yeni isimlerin gelmesini beklemesinden kaynaklandığı öne sürüldü. Grubun 12 gündür takip edilmesi

“Suriye’den sınırı geçen grup etkisiz hale getirildi” iddiasını da çürüttü.



Yargısız infaz iddiası



Resmi yetkililerden bu açıklamalar gelirken, olayın bir çatışma değil “yargısız infaz” olduğu görüşü de dile getirilmeye başlandı. Üzerlerinde son derece etkili M-16 tüfekler, el bombaları ve patlayıcılar bulunan yedi kişinin öldürüldüğü operasyonda bir tek güvenlik görevlisinin bile zarar görmemesi, olayın ağır silahların da kullanıldığı bir baskın olduğu iddialarına neden oldu. BDP Hatay İl Başkanı Mehmet İnsan da bölgede daha önce iki köylünün “PKK’lı” denerek öldürüldüğünü hatırlattı. İnsan, “Bir çatışmadan ziyade infaz olduğu yönünde duyumlar var. İsimler açıklandığında ailelerle gidip cenazeleri alacağız” derken, cenazelerin bölgedeki hastaneye değil otopsi için direkt Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.



Bordo bereli tüfeği



Hassa’da öldürülen yedi kişiyle birlikte ele geçirilen M-16’lar, NATO ülkelerinin kullandığı, ABD yapımı bir savaş/piyade tüfeği. Bombaatar ve dürbünle de kullanılan bu tüfekleri Türkiye’de de Bordo Bereliler kullanıyor.

Bu grupla birlikte ele geçirilen A4 patlayıcı ise kirli beyaz renkte, macun kıvamında ve kokusuz bir madde. A4 patladığında üç bin derece sıcaklık ve büyük bir basınç oluşturuyor. A4, TNT ve C4 ile birlikte güçlü plastik patlayıcı oluyor. Patlayıcı hem toprak, hem asfalt yolda kamufle olabiliyor. Uzaktan kumandalı fünye ve mayın güçlendirme amacıyla kullanılıyor.