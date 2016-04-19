Taciz edildiği gerekçesiyle şikayette bulunan genç kadından 12 gündür haber alınamıyor

Aksaray'da annesi tarafından komşularına yumurta almaya gönderilen 17 yaşındaki Binnur Kalkan'dan 12 gündür haber alınamıyor. Genç kızın yaklaşık 1 yıl önce, aynı köyde oturan M.Ç. tarafından taciz edildiğini iddia ederek şikayetçi olduğu, hakkında dava açılan M.Ç.'nin ise delil yetersizliği nedeniyle beraat ettiği belirtildi. Kızının bulunmasını isteyen baba Mehmet Kalkan, taciz olayının ardından 'psikolojik olarak bunalıma giren kızının bu nedenle evi terk etmiş' olabileceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Tolga Yanık’ın haberine göre, olay, Merkeze bağlı Karakuyu Köyü'nde meydana geldi. Açık lise öğrencisi Binnur Kalkan, geçen 8 Nisan Cuma günü saat 17.30 sıralarında annesi Reyhan Kalkan tarafından yumurta alması için komşularına gönderildi. Genç kızın 1 saat geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi komşuya gitti. Genç kızın komşularına gitmediğini öğrenen baba 60 yaşındaki Mehmet Kalkan durumu jandarmaya bildirdi.

Genç kızın babası Mehmet Kalkan, kızının geçen yıl aynı köyde oturan M.Ç.'nın kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu belirtmesi üzerine M.Ç. hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. Mehmet Kalkan, şikayetin ardından M.Ç. hakkında Aksaray 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını ve geçen mart ayında görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin M.Ç. hakkında delil yetersizliğinden beraat kararını verdiğini söyledi.

Kızının o olayın ardından psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen Mehmet Kalkan, "Belki de kızım o olay nedeniyle evi terk etmiş olabilir" dedi.