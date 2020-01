12 gündür gözaltındaydı; foto muhabiri Çağdaş Erdoğan tutuklandı

2 Eylül’de Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Stadyumu yakınında bulunan alanda fotoğraf çektiği sırada gözaltına alınan foto muhabiri Çağdaş Erdoğan, 12 günlük gözaltı sürecinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi, ardından gözaltına alındı.

British Journal of Photography‘nin yılın takip edilmesi gereken fotoğrafçıları listesinde gösterdiği fotoğraf sanatçısı, terörist örgüte üye olmakla suçlandı. Erdoğan'ın tutuklanma sebebi olarak, “MİT binasını fotoğraflaması” gösterildi. Erdoğan’ın daha önce çektiği fotoğraflar ve paylaştığı haberlerin de tutuklamaya gerekçe gösterildiği belirtildi.

Bu yıl ilk kitabı çıkan fotomuhabir Haziran 2017’de BJP’ye verdiği röportajda çalışmasına dair, “Laiklik neredeyse görünmez olduğu noktaya kadar bastırıldı. Türk toplumunun gerçeklerle olan ilişkisini incelemek için bir yol aradım” demişti.

140journos’tan yapılan açıklamada, Çağdaş Erdoğan’ın fotoğraf çekerken gözaltına alındığı aktarılmıştı. Ardından mahkemeye sevk edilen Erdoğan’ın tutuklandığı belirtildi. Hukuki sürecin devam ettiği kaydedilen açıklamada, gelişmeler hakkında açıklama yapılacağını ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“AP, AFP, Getty İmages gibi uluslararası haber ajansları ile New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Washington Post, Newsweek, Politico, Bloomberg, BBC ve BBC Türkçe ve Buzzfeed ile Türkiye’den 140journos ile de Şubat 2017’den beri fotoğraf ve video prodüksiyonu alanlarında çalışmakta olan fotomuhabir Çağdaş Erdoğan, 13 Eylül 2017 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. 1854 yılından beri yayımlanan dünyanın en eski ve prestijli fotoğraf dergisi British Journal of Photography tarafından bu yılın başında ‘ones to watch/yılın takip edilmesi gerekenleri’ listesine seçilen çağdaş, fotoğraflarıyla yalnızca Türkiye’de değil dünyada tanınan bir fotomuhabirdir. Çağdaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de fotoğraf çektiği esnada gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Hukuki süreç, avukatlar tarafından yakından takip edilmekte olup gelişmeler öğrenildikçe bu sayfa üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.”