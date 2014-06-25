12 günde 540 Filistinli gözaltına alındı

İsrail yönetimi, 12 Haziran'da, Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde kaybolan üç Yahudi yerleşimci gencin kaçırıldığını iddia etmiş, bundan Filistin yönetimini sorumlu tutmuştu. Bu kişilerin bulunması için İsrail parlamentosu, orduya operasyon yapma dâhil, geniş yetkiler vermişti.

AA’nın Filistin Esirler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, İsrail askerlerinin, kayıp üç Yahudi yerleşimcinin bulunması için düzenlediği operasyonlarda dün 11 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, 12 günden bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 540'a ulaştığı aktarıldı.