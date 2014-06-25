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Dünya

12 günde 540 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da kaçırıldığı düşünülen üç Yahudi yerleşimciyi bulmak için 12 gündür sürdürdüğü operasyonlarda 540 Filistinliyi gözaltına aldı

25 Haziran 2014 14:38

İsrail yönetimi, 12 Haziran'da, Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde kaybolan üç Yahudi yerleşimci gencin kaçırıldığını iddia etmiş, bundan Filistin yönetimini sorumlu tutmuştu. Bu kişilerin bulunması için İsrail parlamentosu, orduya operasyon yapma dâhil, geniş yetkiler vermişti.

AA’nın Filistin Esirler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, İsrail askerlerinin, kayıp üç Yahudi yerleşimcinin bulunması için düzenlediği operasyonlarda dün 11 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, 12 günden bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 540'a ulaştığı aktarıldı.

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