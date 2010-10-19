12 gün boyunca gaz akmayacak

T24- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, fosil yakıtların miktarının giderek azaldığına işaret ederek, "Yıllar fosil yakıtların aleyhine çalışıyor, o yüzden yeni alternatif kaynaklarının üretilebilir olması lazım. Bunlardan bir tanesi de hidrojen enerjisidir" dedi.



Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) ve Oto Doğal Gaz İstasyonları Derneği (ODİDER) tarafından hidrojen enerjisini tanıtmak amacıyla geliştirilen "H2 Eko Karavan Projesi" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a tanıtıldı.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Müsteşarı Ali Boğa ile Enerji Bakanlığı bürokratlarının katıldığı tanıtım toplantısının ardından konuşan Bakan Yıldız, ICHET ve ODİDER yetkililerinin Eko karavan denilen aracın tanıtımı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Fosil yakıtların, yani petrolün ve doğalgazın önümüzdeki çağlarda kullanılabilmesinin miktarı daha da azalıyor. Yani yıllar fosil yakıtların aleyhine çalışıyor, o yüzden yeni alternatif enerji kaynaklarının üretilebilir olması lazım. Bunlardan bir tanesi de hidrojen enerjisi. Fakat hidrojen enerjisi bir başka enerji kaynağına ihtiyaç hissediyor. Yani kendisi başlı başına doğada bulunan bir kaynak değil. Bir türev enerji kaynağı, ama depolanabiliyor. Biliyorsunuz enerjiler genelde su enerji kaynaklarının haricinde çok fazla depolanabilir değil. Ancak tabiatta bulunuyor. O yüzden depolanabilir bir enerji kaynağının oluşumu açısından hidrojen enerjisi ciddi bir alternatif kaynak. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar."



Eko karavanın ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağına yönelik bir soru üzerine Yıldız, şu anda ticari olarak satışa sunulmayacağını, dünyada da çok lokal bir araçla denemeler yapıldığını söyledi. Yıldız, malzeme biliminin gelişmesine göre orta ve uzun vadede hidrojen enerjisinin önemli bir çözüm olarak bakıldığını vurguladı.



Japonya ve AB ülkelerinde hidrojenle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Yıldız, konuyla ilgili çalışmalar için önümüzdeki 5 yıl için 200 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar bütçe ayıran ülkeler bulunduğunu söyledi.



12 gün bakım var



Bir basın mensubunun "Geçtiğimiz günlerde İran yetkilileri İran-Türkiye doğalgaz boru hattının teknik sebeplerden dolayı kesildiğini söylemişlerdi. Bu kesinti devam ediyor mu, Türkiye'yi nasıl etkiler?" şeklindeki sorusu üzerine Taner Yıldız, söz konusu hatta bakım-onarım sebebiyle kesinti yapıldığını ve kesintinin de planlı olduğunu söyledi.



Bakım-onarım çalışmalarının 12 gün civarında süreceğini kaydeden Yıldız, Rusya tarafının ihtiyaç halinde gaz miktarını artırabileceğini söylediğini bildirdi. Yıldız, "Biz Azerbaycan, Nijerya, İran ve Rusya'dan da gaz alabiliyoruz. Gazla alakalı sıkıntımız yok. İran'dan alamadığımız gazı Rusya'dan takviye edeceğiz" diye konuştu.



