12 Genel Yayın Yönetmeni şimdi nerede?

T24- Ertuğrul Özkök, 1 Mayıs 2008 günü Hürriyet gazetesinde yayımlanan Türkiye’nin önde gelen 12 gazetesinin genel yayın yönetmenini biraraya getiren fotoğrafı köşesine taşıdı. Özkök, Aradan sadece 2.5 yıl geçmiş olmasına rağmen fotoğrafta yer alan 7 genel yayın yönetmeninin görevinden ayrıldığını veya yer değiştirdiğini yazdı.



Özkök'ün Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan yazısı (12 Ocak 2010) şöyle:



Bu fotoğrafı hatırladınız mı?



1 Mayıs 2008 günü Hürriyet’te yayınlanmıştı.

O gün Hürriyet’in kuruluşunun 60’ıncı yılıydı.

Fotoğrafta 12 kişi var.









Hepsi ne kadar kendinden emin görünüyor değil mi?

Hepsinin yeri ne kadar sağlam, keyifleri ne kadar yerinde.

Aralarında bir mesele, ideolojik çatışma, kavga olduğuna dair en küçük belirti yok.

Yüzler munis, takallüs etmiş tek surat göremiyorsunuz.

Bu 12 kişi, 1 Mayıs 2008 günü, Türkiye’nin önde gelen 12 gazetesinin genel yayın yönetmeniydi.

Hürriyet’in 60’ıncı yılı dolayısıyla bir araya gelip bu tarihi fotoğrafı çektirmişlerdi.

Bir tek Akşam Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni o kareye girmeyi kabul etmemişti.



Hüseyin Gülerce’nin, yılın son gününde tebliğ ettiği “12 Haziran tasfiyesi”, hararetli bir tartışmayı başlattı.

Hatta daha şimdiden “Tasfiye toto” bile oynanıyor.

“Sırada kim var?” Herkes bir isim ortaya atıyor.

Ben de nehrin kenarından bakıp, “Acele etmeyin” diyorum.

“Sürprizler olabilir...”

Neden mi?

Çok basit, Ben Hüseyin Gülerce gibi ileriye değil, geriye bakıyorum.

Çünkü geçmiş sürprizlerle dolu.

İsterseniz gelin, nehrin kenarında birlikte oturup, önümüzden geçenleri tek tek sayalım.

Aradan sadece 2.5 yıl geçmiş.

Tasfiye, değişim falan diyoruz ya; meğer farkında olmadan epey bir değişim olmuş.

- Ben artık Hürriyet’in genel yayın yönetmeni değilim.

- Sedat Ergin, o fotoğraf çekildikten bir yıl sonra Milliyet’in genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı.

- Tayfun Devecioğlu Vatan’ı bıraktı, Milliyet’in başına geçti.

- İsmet Berkan artık Radikal’in genel yayın yönetmeni değil.

- Eyüp Can Sağlık, o tarihte Referans’ın genel yayın yönetmeniydi. Şimdi Radikal’in başına geçti.

- Selahattin Sadıkoğlu, Bugün Gazetesi’nin genel yayın yönetmeniydi, artık değil. (Sadıkoğlu, ondan kısa süre önce Yeni Şafak’ın genel yayın yönetmenliğinden apar topar ayrılmıştı. O ayrılığın nedeni basının yakın tarihi konusunda bir muamma olarak kaldı.)

- Ergun Babahan. O da artık Sabah’ın genel yayın yönetmeni değil.

Yerinde kalanlara gelince;

- Rıfat Ababay: Posta

- Ekrem Dumanlı: Zaman

- Mustafa Karaalioğlu: Star

- İbrahim Yıldız: Cumhuriyet

- Yusuf Ziya Cömert: Yeni Şafak.

* * *

O karede yer alan 7 genel yayın yönetmeni ayrılmış veya yer değiştirmiş.

Altısı ise yerini korumuş.

Şimdi buna bakıp, o kareye girmenin bizlere uğur getirmediğini söyleyebilir miyiz?

Söyleyemeyiz.

Çünkü karenin dışında kalmak da kurtarmamış.

Akşam Gazetesi’nin o dönemdeki genel yayın yönetmeni Serdar Turgut, birlikte fotoğraf çektirmeyi kabul etmemişti.

Ama bugün o da artık genel yayın yönetmeni değil.

Anlayacağınız, Hüseyin Gülerce’nin tebliğ ettiği “büyük değişim” aslında başlamış bile.

Benim merak ettiğim, 12 Haziran “kutlu değişim haftasında” piyango kimlere vuracak?

Kriter başarı olsaydı, fotoğraf üzerinden tahminde bulunabilirdik.

Ama başarı diye bir kriter olmadığı için merakımızı gidermek için 12 Haziran’ı beklemekten başka yapacak iş yok.

Şimdilik söyleyebileceğim tek şey şu:

Hayat sürprizlerle dolu...