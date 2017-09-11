T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı 'ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi

11 Eylül 2017 14:39

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı \'ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli meslek gruplarında çalışan ve ihraç edilerek gözaltına alınan, çoğunluğu memur 12 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİde FETÖPDYEmniyet MüdürlüğündekiFETÖPDYEğitimAraştırma Hastanesi Adli TabipliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24