12 Eylül'ün KOBAY vahşeti savcılıkta!







Hülya Karabağlı

T24/ Ankara

Devrimci 78’liler Federasyonu, 12 Eylül dönemini işkencelerini belgelere dayandırdığı arşivini Ankara Özel Yetkili Savcılığı ile paylaştı. Belgeler arasında mahkumlar üzerinde tıbbi deneyler yapıldığını gösteren dosya dikkat çekiyor. Arşivi özel savcıya teslim eden federasyonun Ankara yöneticisi Hüseyin Esentürk, T24’e, “Benim üzerimde kullanma tarihi geçmiş ilaçların etkisini ölçtüler. Miladı dolmuş ilaçları içirdiler”.







570 kişilik liste

12 Eylül Askeri darbesi ve uygulamalarına dönük şikayetleri soruşturmak amacıyla özel yetkilerle donatılan Cumhuriyet Savcıları önceki gün Devrimci 78’liler Federasyonu yöneticileriyle bir araya geldi. Federasyon 31 yılın bilgi ve belgelerini içeren özel arşivlerini özel yetkili savcıya sundu. O dönemde görev yapan sıkıyönetim komutanları, cezaevi müdürleri, görevlileri, işkence yapanlarla ilgili 570 kişilik bir isim listesi verildi. Karanlık dönemde, 171 kişi işkencede hayatını kaybetti.



30 bin kişilik suç örgütü

“12 Eylül’ün genel tablosuna bakarsak 30 bin kişilik suç örgütünden söz edebiliriz” diyen, Esentürk, “Sadece Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ifadelerini alınması yetmez. Bu yüzden ilk etapta 570 kişinin isimlerini hazırladık” dedi. Suç duyurularının çok yoğun yapıldığını anlatan Esentürk, en son Almanya’dan yapılan 40 civarında başvuruya dikkat çekti.



8 yılını işkenceye verdi

İki yılı sürgün olmak üzere 8 yılını işkenceyle geçiren Hüseyin Esentürk, üzerinde deney yapılan isimlerden. “Miladı dolmuş ilaçların etkilerini üzerimde denediler. O ilaçları içmek zorunda kaldım. Benim gibi çok sayıda insan bu deneylere maruz kaldı. Türk Tabipler Birliği’nin bu konuda raporları, çeşitli belgeler de arşivde bulunuyor.”.