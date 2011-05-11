12 Eylül’ün görevlileri ifade verdi

T24 - Cemil Kırbayır’ın 1980’de gözaltında öldürüldüğünden kuşkuları olmadığını söyleyen TBMM İnsan Hakları Başkanı Zafer Üskül dün Meclis’te Kars’ta o dönemde görev yapan emekli istihbarat ve emniyet görevlilerini dinledi.





TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun “Kırbayır” mesaisi tatilde de sürdü. Komisyon Başkanı Zafer Üskül, 1980 darbesinin ardından Kars’ta gözaltında kaybolan Cemil Kırbayır’ın akıbetiyle ilgili incelemeleri çerçevesinde dün TBMM’de o dönem Kars’ta görev yapan istihbarat ve emniyet görevlilerini dinledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın ise Üskül’ün ısrarlı talebine karşın halen o dönemde Kars’ta görev yapan askerlerin isimlerine ilişkin listeyi komisyona göndermediği öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sadece Üskül ve komisyon uzmanları hazır bulundu. Yaklaşık 7 saat süren toplantı sırasında Üskül’ün Kars’ta o dönem görev yapan 9 emekli istihbarat ve emniyet mensubunun olayla ilgili bilgilerine başvurduğu bildirildi. Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken, Üskül’ün son dinlemelerin ardından elde edilen verileri değerlendirmek ve rapor hazırlamak üzere tatil döneminde de çalışma izni alan İnsan Hakları Komisyonu’nu toplantıya çağırabileceği ifade ediliyor.

Başbakan Erdoğan’ın Cumartesi anneleriyle yaptığı toplantıya katılan 103 yaşındaki Berfo Nine’nin kayıp oğlunun bulunması talebinin ardından İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde, AKP iktidarı döneminin tek faili meçhulu olarak ifade edilen Tolga Baykal Ceylan olayı ile Cemil Kırbayır olayı başta olmak üzere kayıpları araştırmak üzere alt komisyon oluşturulmuştu.

Komisyon Başkanı Üskül, Kars’ta da incelemelerde bulunan alt komisyonun çalışmalarına ilişkin Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında, “Komisyon bu olayda Cemil Kırbayır’ın sorgulama esnasında gözaltında iken öldürüldüğü, sorguya alınan şahıslara kötü muamele ve işkenceye varan eylemlerde bulunulduğu konusunda kuşku duymamaktadır” diyerek, Kırbayır’ın gözaltında öldürüldüğünü söylemişti.



30 yıldır oğlundan haber bekliyor

Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır şimdi 103 yaşında. “Oğlum gelir de beni bulamaz” diye yıllarca evinden çıkmayan Berfo Kırbayır, Cumartesi Anneleri’nin simgelerinden biri. Komisyon Başkanı Zafer Üskül geçtiğimiz günlerde Kırbayır’ı evinde ziyaret etmişti.



