12 Eylül'ün Başbakanı hayatını kaybetti

12 Eylül döneminin başbakanı ve 9'uncu Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Bülend Ulusu, 92 yaşında vefat etti.

Habertürk’ün haberine göre İstanbul'da 92 yaşında hayata veda eden Bülend Ulusu'nun cenazesi yarın Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülend Ulusu, 1 Mayıs 1940 tarihinde girdiği Deniz Harp Okulu'ndan 15 Ekim 1941 tarihinde asteğmen rütbesi ile mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, muhriplerde branş subaylığı, bölüm amirliği ve çeşitli karargâh görevlerinde bulundu. 1955 yılında Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla TCG Gaziantep Komutanlığı, çeşitli karargah görevleri ve II. Muharip Filotilla Komodorluğu görevlerinde bulundu.

Bülend Ulusu 1964 yılında Tuğamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutan Vekilliği görevlerine atandı. 1967 yılında Tümamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Harp Filosu Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bülend Ulusu,1970 yılında Koramiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerini yürüttü ve 1974 yılında Oramiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Yüksek Askeri Şura üyeliği, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. 1977-1980 yılları arasında Deniz kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı. 1980 yılının Ağustos ayında emekli oldu. 12 Eylül Darbesinden önce 11 Temmuz günü yapılması planlanan Bayrak Harekatı'nın ertelenmesi nedeniyle askeri müdahaleyi yapan kadro arasında yer alamadı.

Hükümet kurmakla görevlendirildi

Evli ve 1 çocuk babası Bülend Ulusu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Millî Güvenlik Konseyi tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Yeniden serbest seçimlerin yapıldığı 1983 yılına kadar Başbakanlık yaptı.

Bülend Ulusu 1983-1987 yılları arasında İstanbul Milletvekilliği yaptı. Yeditepe Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği yaptı.