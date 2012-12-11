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12 Eylül'ün 1 Ordu Komutanı Üruğ: Mahkeme çağırırsa, konuşurum

Üruğ, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül Davası’nı yakından takip ettiğini söyledi

11 Aralık 2012 21:09

12 Eylül döneminde Birinci Ordu Komutanlığı yapan Necdet Üruğ, NTV'ye konuştu. Üruğ, Bayrak Eylem Planı'nı konusunda hatırlayabildiği ayrıntıyı çağrılırsa mahkemeye anlatacağını söyledi.

12 Eylül Davası'nda darbe öncesi alınan kararları ve uygulamaları içeren Bayrak Eylem Planı'nı hazırlamakla suçlanan dönemin Birinci Ordu Komutanı Necdet Üruğ,  NTV'ye konuştu.

Emekli Orgeneral Nejdet Üruğ, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül Davası’nı yakından takip ettiğini söyledi.

Kenan Evren, 12 Eylül Davası’nda verdiği ifadede, Necdet Üruğ'un Bayrak Eylem Planını hazırlayan isim olduğunu anlattı.

Üruğ, planı hazırlayıp hazırlamadığına ilişkin ipucu vermedi ancak NTV'ye yaptığı açıklamada, mahkemeye çağırıldığı takdirde gideceğini ve tüm hatırladıklarını anlatacağını vurguladı.

Necdet Urüğ, bu konuya ilişkin mahkemede kontragerillaya ilgi bilgi verebileceğinin de altını çizdi.

91 yaşındaki eski genelkurmay başkanı, “Yaşım itibari ile bazı detayları unutmuş olabilirim ancak hatırlayabildiklerimi anlatırım” dedi.

Emekli orgeneral Üruğ, davayı, dönemin komutanlarının ifadelerini ve iddianameyi yakından izlediğini söyledi.

Üruğ, "Kanunun gerektirdikleri yapılır ancak ceza almam beni üzer" dedi.

Kaynak: Deniz Tüysüz/ ntvmsnbc 

 

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