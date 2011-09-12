-''12 Eylül''ü protesto yürüyüşünde arbede BURSA (A.A) - 12.09.2011 - Bursa'da bazı sendika ve partilerden üyelerin katılımıyla düzenlenen 12 Eylül 1980 askeri müdahalesini protesto yürüyüşünde olaylar çıktı. Fomara Meydanı'nda toplanan bir grup, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesini protesto etmek için Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Bir süre sonra toplanan başka grup, yürüyüşe katılan bazı siyasi partiler, sendika ve örgütlerin temsilcilerini taşladı. Karşılıklı taşların atıldığı olaylar, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Ancak bir süre sonra, karşıt gruplar arasında tekrar arbede çıktı. Devam eden olayların ardından yürüyüşü sürdüren grup, polis eşliğinde Santral Garaj'daki BDP binasına yürüdü. Gruptakiler, BDP'ye ve parti binasının bulunduğu apartmana girdi. Ardından çevrede bekleyen karşıt grup, polis ekiplerince dağıtıldı. Yaşanan arbedede birçok kişi gözaltına alındı.