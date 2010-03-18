12 Eylül'e yargı yolu

T24 - AKP'nin hazırladığı Anayasa değişikliği paketinin içine 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolunu açan düzenlemede giriyor. Daha önce CHP de darbecilerin yargılanması için hükümetin girişimde bulunmasını istemişti.



AKP’nin hazırladığı anayasa değişikliği teklifi önce muhalefete sonra Meclis’e sunulacak. Bugüne kadar tartışılan maddelerin dışında anayasanın geçici 15. Maddesine yönelik düzenleme de pakette yer aldı.



Anayasadaki geçiçi 15. Madde 12 Eylül 1980'de darbe yapanların yargılanmasının önünü kesiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi darbecilerin yargılanması için hükümetin böyle bir düzenlemeye gitmesini istemişti. Bir dönem çok tartışılan geçici 15. Madde paketin içinde yer alacak.



Planlanan anayasa değişikliğine göre; HSYK'nın yapısı değiştirilecek, cumhurbaşkanının yanında, üye seçimini, Meclis de yapacak ve üye sayısı artarak 7'den 21'e çıkacak. Yargı, toplamda 13 üye seçecek.



Anayasa'nın 145.maddesi değişerek askeri suçlar dışında askere sivil yargı yolunun açılması sağlanacak.



Anayasa'nın 68. ve 69. Maddeleri değişitirilerek siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılacak. Venedik kriterleri getirilecek. Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararının ardından siyasi yasaklı vekilliklerinin düşmesinin önüne geçilmesi ve kapatma kararının meclis tarafından verilmesi gibi düzenlemelerin de metnin içinde yer alması bekleniyor.



İdari uyuşmazlıkların mahkeme sürecine taşınmadan çözülebilmesi için oluşturulan omdusmanlık kurumu anayasal zemine taşınacak.



Kadınlara pozitif ayrımcılık verilecek. Bu konuda Türkiye'nin onayladığı, kadınlara her türlü ayırımcılığın önlenmesi sözleşmesi doğrultusunda düzenlemeye gidilecek.



Anayasada, çocuklara daha çok hak imkanı verilecek. Yüksek Askeri Şura'nın ihraç kararlarının yargı yoluna açılması sağlanacak.



Kamu çalışanlarına, uyarı ve kınama cezalarında yargıya gidebilmelerinin önünü açılacak.





Anayasa'nın geçici 15. maddesi



12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçim sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, Millî Güvenlik Konseyi'nin, bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, Danışma Meclisi'nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.





