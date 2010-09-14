-''12 EYLÜL''E SUÇ DUYURUSU SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 3 arkadaşıyla birlikte idam edilen Ramazan Yukarıgöz'ün kardeşi Yılmaz Yukarıgöz, Kenan Evren ve diğer sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet Parkı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz Yukarıgöz, 12 Eylül darbesini yapanların, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, cinayet, işkence, sürgün, tecavüzler ve insan haklarını ihlal etme etmekten bu zamana kadar 12 Eylül Anayasası'nı değiştirmeyen hükümetlerin de suçu ve suçluyu övmekten yargılanması gerektiğini belirterek, bu tür insan hakları ihlali suçlarında zaman aşımının söz konusu olmadığını söyledi. Yukarıgöz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, ülke yönetimini tamamen ele alan 12 Eylül darbecilerinin eski Türk Ceza Kanunu'nun 146/1'inci maddesinde yer alan anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek suçunu işledikleri ve teşebbüsü gerçekleştirdikleri, demokratik olarak kabul edilen sistemi ortadan kaldırdıkları belirtildi. Darbecilerin, devrimcileri, aynı maddeden yargılayarak demokratik düzeni değiştirmeye teşebbüs suçlamasıyla idam ettikleri ifade edilen dilekçede, 17 Ocak 1981'de ağır yaralı olarak yakalanan 23 yaşındaki Ramazan Yukarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan, Mehmet Kanbur ve İsmail Gökalp'in 15 gün süren ve tüm savunma hakları ellerinden alınarak yapılan yargılama sonucu idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Dilekçede, Ramazan Yukarıgöz'ün İstanbul'da devam eden Devrimci Sol ana davası sanıklarından olduğu, Gölcük'teki Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine bu dava ile birleştirilmesi talebiyle verilen dilekçelerin reddedildiği vurgulanarak, askeri mahkeme heyetinden Deniz Yüzbaşı Hakim Eyüp Menteş'in, başka bir örgüt davasına ilişkin idam cezasıyla yargılanan kişinin ailesinden rüşvet alırken suçüstü yakalanarak, 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığı anlatıldı. Bu nedenle, mahkemenin tekrar yapılması için yapılan başvuruların reddedilerek, yaşı küçük olması nedeniyle İsmail Gökalp dışındaki 4 kişinin 29 Ocak 1983 tarihinde İzmit Kapalı Cezaevinde idam edildiği hatırlatılan dilekçede, bu kişilerin idamlarından 10 dakika önce yazdıkları mektupların ise ailelerine 26 yıl sonra iade edildiği, yine organlarını bağışlamak için yazdıkları mektupların da yırtılarak çöpe atıldığı kaydedildi. Dilekçede, darbenin ardından yasama ve yürütme organının seçilen 160 kişiye teslim edildiği, Danışma Meclisi üyelerinin cinayet şebekesi oluşturdukları iddia edilerek, 12 Eylül darbesinden sorumlu olan Kenan Evren başta olmak üzere dönemin Milli Güvenlik Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, valiler ile danışma meclisi üyelerinin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 3,5,6,8,9,10,11,12,18,19,20 ve 23'üncü maddelerinin ihlal ettikleri, geçici 15'inci maddeyi kaldırmayan hükümetlerin de suçluyu ve suçu övmek suçunu işledikleri dile getirildi. Dilekçede, darbeye iştirak edenlerin itibarlının ellerinden alınıp, idam edilenlerin itibarlarının verilmesi, darbecilerin mal varlıklarına el konulması, emekli maaşlarının kesilmesi, darbe mağdurlarının tüm sosyal hakları ve kayıplarının devlet tarafından karşılanması istendi.