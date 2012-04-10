12 Eylül'e bir karşıtlıkta Çarşı grubundan

12 Eylül darbecilerinin yargı önüne çıkarılması, birçok toplumsal ve küresel olaya el atan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'yı da harekete geçirdi. Çarşı, yayınladığı bildiriyle darbe davasına müdahil olduğunu açıkladı. Bildiride, 'Kardeşi kardeşe düşman edenlerden, çocukları idam edenlerden, babamı işten atanlardan, Ankaragücü'nü özel kanunla lige çıkartıp Beşiktaş'ın şampiyonluğunu çalanlardan şikayetçiyiz hakim bey!' ifadeleri yer aldı.

Dün bildiri yayınlandı

Beşiktaş Kulübü taraftar grubu Çarşı, dün yayınladığı bildiriyle tarihi 12 Eylül davasına müdahil olmak istediğini açıkladı. Toplumsal ve küresel olaylara yönelik yaklaşımlarıyla bilinen Çarşı grubu, Türk futbolunun cuntacılardan olumsuz etkilendiğini belirterek, yayınladığı bildiride 'Müdahiliz Hakim Bey' dedi. Çarşı gurubu, www.forzabesiktas.com adlı resmi internet sitesinde, 'Şikâyetçiyiz Hâkim Bey!' diyen bildiri yayınladı.

Şikayetçiyiz hakim bey

'Sevinçlerimizi Çaldın 12 Eylül' ifadelerinin yer aldığı bildiride, darbecilerin kardeşi kardeşe düşman ettiği, halka işkence ettiği ve mezhep çatışması çırkadığı ifade edildi. Ankaragücü'nün 1. Lig'e çıkarılmasına da değinilen açıklamada, Ankaragücü'nü özel kanunla lige çıkartıp Beşiktaş'ımın şampiyonluğunu çalanlardan Şikayetçiyiz Hakim Bey!' ifadeleri yer aldı.

Evren istedi, oldu

'Eylül darbecileri, hayatın her alanına olduğu gibi futbola da cunta zihniyetini yansıttı. Darbeyi yapan Kenan Evren, 1. Futbol Ligi'nde başkentin mutlaka bir takımla temsil edilmesi gerektiğini düşündüğünden o sırada 2.Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nün bir üst lige çıkabilmesi için özel kanun çıkardı. Kanunda, 'Türkiye Kupası'nı kazanan bir ekip hangi ligde olduğuna bakılmaksızın 1.Lig'e çıkartılacaktır' hükmü yer aldı. Finalde Bolu Spor'u yenen Ankaragücü, kupanın sahibi oldu. Evren'in talimatı üzerine, Futbol Federasyonu Başkanı emekli general Yılmaz Tokatlı, 1980-81 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Ankaragücü'nün 1. Lig'e çıkarıldığını açıkladı. Beşiktaş'ın taraftan grubu Çarşı da, 32 yıl sonra yargı önüne çıkarılan darbecilerden futbola yaptıkları müdahaleler nedeniyle, davaya müdahil olmak istediğini duyurdu.

Temizlenin gelin

Türk futbolunu sarsan şike depreminde de en çarpıcı değerlendirme Çarşı'dan gelmişti. Çarşı grubunun internet sitesinin açılış sayfasına konulan açıklamada, mahkemenin kararını vereceği son güne kadar bu olayda ismi geçen Beşiktaşlıların kendileri için masum olduğu belirtilerek, "Onlara ön yargı ile bakmayacağız. Ancak diğerlerinin yaptığı gibi arkalarından peşi sıra gitmeyi de reddetmeliyiz" denilmişti. Türk futbolunun tarihi bir sınavdan geçtiği belirtilen açıklamada, "Diyoruz ki, arının... Temizlenin... Masumiyetinizi sadece yargıya değil bizlere de kanıtlayın. Sizi kucaklayalım. Coşkuyla gücünüze güç katalım. Ama siz de arınıncaya, temizleninceye ve masumiyetinizi kanıtlayıncaya kadar Beşiktaş'la aranıza mesafe koyun." ifadeleri yer almıştı. Çarşı'nın, kendi kulübüne yönelik 'Aklanın da gelin' şeklindeki yaklaşımı 2011 Fair Play Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Kenan Evren'den alacaklıyım

1982 yılındaki Türkiye Kupası finalinde, Ankaragücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Ankara'daki ilk maçı Ankaragücü 2-1 kazandı. Boluspor yinede avantajlıydı, çünkü deplasmanda atılan 1 gol 2 sayılıyordu. İkinci maçı yöneten Sadık Deda, Boluspor'un golünü iptal etti. Deda'nın kararının hatalı olduğu iddiası bugünlere kadar dillendirildi. Maç 0-0 bitince Ankaragücü Türkiye Kupası'nın galibi olarak, direkt 1. Lig'e çıktı. Bu karar nedeniyle Boluspor hem kupadan oldu, hem de 1. Lig'den oldu. Dönemin Boluspor Başkanı Yener Bandakçıoğlu, 8 Ağustos 2005'te Bolu'nun Sesi gazetesine verdiği demeçte, "Zamanın Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı ve zamanın meşhur hakemi Sadık Deda, zamanın güçlü ve kudretli ihtilal lideri Kenan Evren'in buyruğunu tam itaakârlıkla yerine getirmişlerdir. Bu dünyada değil ama yarın ruz-ı mahşerde Sayın Kenan Evren'den alacaklıyım" demişti.