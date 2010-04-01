'12 Eylül'den daha antidemokratik'

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa değişikliği paketini sert sözlerle eleştirdi. "Paket, 12 Eylül Anayasası'ndan daha antidemokratik düzenlemeler içeriyor" diyen Gerçeker, "Meclis'in, olmadığı takdirde de yüce milletimizin pakete geçit vermeyeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



Yargıtay Başkanı Gerçeker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa değişikliği ile ilgili düzenlenen panelin açılışında konuştu.



Yargıyı siyaset malzemesi yapmanın, yargıyı siyaset arenasına dönüştürmenin kimseye bir yarar getirmeyeceğini, aksine giderilmesi mümkün olmayan zararlar oluşmasına neden olacağını vurgulayan Gerçeker, "Bizim, yılların deneyimi ve tarafsız bilim adamlarına dayalı söylemlerimiz hiçbir şekilde siyaset yapmak değildir. Yargıya verilmek istenen zararı önlemeye yönelik doğru bildiklerimizi söylüyoruz" diye konuştu.



Gerçeker, yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu ifade ettiği bu düzenlemelerin asıl nedeninin hukuk devleti niteliğinin gereği olan yargısal denetimi kabullenememek olduğunu ifade etti.



Gerçeker, "Bu yüzden yüksek mahkemeleri etkisiz hale getirerek yargının tamamen yürütmenin vesayeti altında olması istenmektedir" dedi.



Yargı bağımsızlığının yalnız kendileri için değil, her kesimin savunması gereken bir konu olduğuna işaret eden Gerçeker, "Yargı ile demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine tamamen aykırı düzenlemelere önce TBMM'nin, olmadığı takdirde Yüce Türk milletinin geçit vermeyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



Hasan Gerçeker, panele gelişinde gazetecilerin soruları üzerine, Anayasa değişikliği ile ilgili Yargıtayda oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu, komisyon raporunun pazartesi günü açıklanabileceğini söyledi.