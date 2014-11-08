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12 Eylül'de liseli öğrencilere işkence davası zamanaşımından düştü

12 Eylül'de askeri tesiste işkence yapıldığına dair Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ilk dava zamanaşımından düşürüldü

08 Kasım 2014 16:29

Kırklareli'nde, 12 Eylül 1980 darbesi sırasında işkence yaptığı iddia edilen 5 sanık beraat etti 

Oğuz Pamir, Akın Baysan, Cemal Düzen, Reyhan Kalfa ve Şevket Özyılmaz’ın 34 yıl önce kantin boykotu yapan Kırklareli Pınarhisar Lisesi öğrencilerine işkence yapmak suçuyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında savcı zaman aşımı talep etti, müşteki avukatlarından Ömer Kavili, mahkeme heyetini reddettiklerini açıkladı. Redd-i hâkim talebini reddeden mahkeme davayı zaman aşımı nedeniyle düşürdü. 

 

Kavili: Zamanaşımı kararı önceden verilmişti

 

Mahkemedeki yetkililerin değiştirildiğini, yeni gelen görevlilerin ara kararları bile uygulamadığını savunan Kavili, "Yargılanan kişiler işkence yapan 3 kişi ve onlara emri veren 2 kişi. Salonu terk etmemizin ardından mahkeme heyeti sanıkların beraatine, zaman aşımı gerekçesiyle dosyanın kapatılmasına karar verdi" diye konuştu. Kavili’nin Bianet’ten Elif Akgül’e yaptığı açıklama şöyle: 

“Bir önceki duruşmada farklı bir heyet vardı. Heyet duruşmayı çapraz sorgulama yapılması kararıyla ertelemişti. Ancak bu duruşmada tripod olmasına rağmen sesli ve görüntülü kayıt alınması için gerekli olan kamera yoktu.
“Mahkeme başkanı kimlik tespitinin hemen ardından, talepleri dahi almaksızın zamanaşımı hakkında mütalaa istedi. Belli sorgulama yapmak gibi bir amaçları yoktu, zamanaşımı kararını çoktan vermişlerdi.”

Mahkeme ise reddi hakim talebini reddederek davayı zamanaşımından düşürdü.

Kavili kararı derhal temyiz ettiklerini, temyiz dilekçelerinde “Böyle bir karar hukuk düzenini bozuyor” diye yazdıklarını aktardı.

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