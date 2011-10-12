12 Eylül zamanaşımına uğramayacak



T24 - '12 Eylül' soruşturmasında zamanaşımına formül aranıyor. Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, 'İç hukukla sınırlı kalmamız doğru olmaz. Uluslararası mevzuata da bakıyoruz' dedi.







Darbe soruşturmasında, en çok tartışılan 'suçta zamanaşımı' engeline karşı uluslararası mevzuatların referans alınabileceği ortaya çıktı. '12 Eylül' soruşturmasını yürüten Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, 'Zamanaşımı konusunda sadece iç hukukla sınırlı kalmamız doğru olmaz. Bu konuda uluslararası mevzuata da bakıyoruz. Türkiye'nin altına imza attığı sözleşmelerin bağlayıcı rolü var' dedi.



Savcılığa ulaşan şikayet dilekçelerini ve darbe dönemine ilişkin belgeleri titizlikle incelediklerini belirten savcı Kemal Çetin, ulusal ve uluslararası mevzuata göre yürütülen soruşturmanın kasım ayının ortalarında şekilleneceğini ifade etti.







İşkence, insanlık suçu





Akşam'ın haberine göre; savcılığın açıklamasını değerlendiren Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Enver Bozkurt da, işkencenin insanlık suçu olduğunu ve 'uluslararası mevzuat' formülünün bu suç için uygulanabileceğini savundu. Bozkurt, şöyle dedi: Uluslararası teamüller işkence suçuna karşı son derece katı. Bu suçlarda 'zamanaşımı' uygulanması dile bile getirilmiyor. Çünkü işkence, bir insanlık suçudur. Darbe sürecinde birçok insan siyasi sebeplerle işkenceye uğradı. Suçlama bu kapsamda olursa, zaten zaman aşımı söz konusu değil. Ayrıca AİHM'in, işkence suçlarında zaman aşımının işlemeyeceğine ilişkin bir çok kararı var. Bu kararlar da Türkiye için bağlayıcıdır.







Anayasa ne diyor?





Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin 5'inci fıkrası: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.









