12 Eylül ve 1960 için hangi sanatçı ve gazetecilerin dinlenmesi istendi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na 1960 ve 12 Eylül darbesi için dönemin tanıklığını yapan kritik görevlerdeki isimler ile olayları yazan, birebir yaşayan sanatçı gazetecilerin listesini sundu. Çelebi’nin listesinde, sanatçılardan Tarık Akan, Selda Bağcan ve Zülfi Livaneli var. Gazeteciler, Ertuğrul Mavioğlu, Cüneyt Arcayürek, Güneri Civaoğlu, Yalçın Doğan, Taha Akyol, Nazlı Ilıcak, Rıdvan Akar, Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Mehmet Barlas, Şükran Soner (Ketenci), Erbil Tuşalp, Ali Sirmen var.

Kemal Burkay, Mehmet Ağar, Nuri Gündeş

12 Eylül dinlemeleri için ayrı ayrı kategori yapan Çelebi, ‘üniversite’ bölümünde Baskın Oran, Mete Tuncay, Yakup Kepenek, Ahmet Asena, Nuri Saryal (ODTÜ rektörü), Mehmet Gıcıman (ODTÜ rektörü)‘nün isimlerini koydu.

Kemal Burkay, Şerafettin Elçi, Mehmet Ağar, Hanefi Avcı, Mehmet Eymür, Erol Tuncer, MİT’ten Nuri Gündeş, eski Mit Müsteşarı orgeneral Burhanettin Bigalı, 1. Ordu Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ, CIA’den Alexsander Pack davetli listesinde yer alıyor.

1960 darbesi için Nilüfer Bayar Gürsoy dinlenilmeli

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş komisyona 160 darbesi ve ihtilaliyle ilgili bir dosya sundu ve araştırılacak konulara dikkat çekti. Dinlenecek isimler listesinde, Nilüfer Bayar Gürsoy, AltemurKılıç, Kurtul Altuğ, Altan Öymen, İsmet Sezgin de yer alıyor.

Toptaş, ‘olaylar’ bölümünde incelenmesini istediği konuları şöyye sıraladı: Kavel Grevi- 15-16 Haziran olayları, Kanlı Pazar, İTÜ Yurdu’nun polis tarafından basılması öğrenci Vedat Demircioğlu’nun öldürülmesi, 13 Nisan 1970’de Dr. Asteğmen Necdet Güçlü7nün öldürülmesi, Türkiye’nin bir çok yerinde özel Harp Dairesi tarafından komando kamplarının kurulması, Sabotaj davası ( Kültür Sarayının yakılması, Marmara Gemisinin batırılması Eminönü Vapurunun batırılması girişimi) 4 ABD’li askerin kaçırılması, 1972 yılında Boğaziçi uçağının Sofya’ya kaçırılması ve Emil Galip Sandalcı- Altan Öymen ve Erdal Öz’ün bu olayla ilişkilendirilmesi, Genelkurmay başkanı Mehmet Tağmaç’ın darbeden iki hafta önce ‘Gereken gerektiği zaman yapılacaktır” açıklaması, Ziverbey’de korntgerillanın sorgulanması.