"12 Eylül Utanç Müzesi'ne yeni eşyalar gelmesin!"

12 Eylül Utanç Müzesi Ankara'da 6'ncı sergisini açtı. Askeri cunta döneminde hayatını kaybedenlerin eşyalarının sergilendiği müzeye 10 Ekim ve Suruç katliamında hayatını kaybedenlerin eşyaları da eklendi. Devrimci 78’liler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Gür, müzede eşyaları sergilenen insanların güzel bir dünya kurmak hayaliyle öldüklerini söyleyerek, ”Utanç müzesine yeni eşyalar gelmesin istiyoruz. Hiçbir annenin sokağa çıktığında ‘çocuğumuz gelecek mi’ diye bir derdi olmasın istiyoruz” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre Devrimci 78’liler Federasyonu öncülüğünde 5 yıl önce oluşturulan ’12 Eylül Utanç Müzesi’ 6’ncı sergisini Galeri Çankaya’da açtı. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Erdal Eren ve Diyarbakır Cezaevinde öldürülenlerin aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kişisel eşyaları burada sergileniyor.

23 Eylül tarihine kadar açık olacak sergiye 10 Ekim ve Suruç Katliamında hayatını kaybedenlerin kişisel eşyaları da eklendi. Gar önündeki katliamda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel Atılgan’ın ayakkabısı, ölenlerin üzerindeki para ve kişisel eşyaları ile Suruç Katliamında yaşamını yitirenlerin resimleri ‘Utanç Müzesi’nde sergileniyor

Müze’de Suruç’ta ölenlerin anısına da bir köşe oluşturuldu.

"Bize kalan acıları sergiliyoruz"

Devrimci 78’liler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Gür müzede sergilenen eşyaların tüm aileler için çok değerli olduğunu belirterek “12 Eylül’den günümüze bize kalan acıları sergiliyoruz” dedi.

İpek Gür’ün kardeşi Orhan Keskin 12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır 5 Nolu Cezaevindeki direniş sırasında öldü. Kardeşinin eşyalarının da aralarında bulunduğu serginin amacının insanların hafızalarını yenilemek olduğunu belirten Gür şunları söyledi:

“Biz bu acıları yaşadık ve daha da yaşıyoruz. Burada sergilenen eşyaların, resimlerin hepsi bir direncin, başkaldırının simgesidir. Bu sergi bizlere günümüz koşullarında daha çok direnmemiz gerektiğini anlatıyor.”

Katliamlarda ölenlerin eşyaları da eklendi

Katledilen gazeteci Metin Göktepe’nin yeleği, Deniz Gezmiş’in hırkası ve Mahir Çayan’ın radyosunun yer aldığı müzeye 6’ncı sergide katliamlarda hayatlarını kaybedenlerin eşyaları da eklendi.

Müzede eşyaları sergilenen insanların güzel bir dünya kurmak hayaliyle öldüklerini söyleyen Gür, ”Utanç müzesine yeni eşyalar gelmesin istiyoruz. Hiçbir annenin sokağa çıktığında ‘çocuğumuz gelecek mi’ diye bir derdi olmasın istiyoruz” dedi.