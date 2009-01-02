12 Eylül tutuklularının emeklilik hakkı!

MHP’li Uzunırmak’ın hazırladığı teklif kabul görürse 12 Eylül’ü cezaevinde geçirenlerin, kaldıkları süre emekliliklerine sayılacak.



12 Eylül 1980 askeri darbesinde cezaevinde kalan, ancak mahkum olmayan kişilere emeklilik hakkı gündemde. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’in hazırladığı teklif kabul görürse o dönemde cezaevinde kalan ve tazminat almayan kişilerin cezaevinde kaldıkları dönem, askerlik hizmetinde olduğu gibi emekliliklerine eklenecek ve primleri devletçe ödenecek. Haksız yere cezaevinde yattıkları için tazminat alanların primleri ise kendilerince karşılanacak.



Uzunırmak’ın hazırladığı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na bir madde eklenmesine dair teklifte, ‘12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından mahkum olmadıkları halde cezaevinde kalan kişilerin, cezaevinde kaldıkları süreler emekliliklerine sayılır. Cezaevinde kaldıkları süre için dava açarak tazminat hak edenlerin sosyal güvenlik primleri kendileri tarafından karşılanır’ denildi.



Teklife, CHP ve DSP’den milletvekillerinin de destek vermesi bekleniyor. Uzunırmak, teklifi hazırladığını, ancak soldan bazı milletvekillerinin de destek vereceklerini anımsatarak, onların da imzalarını aldıktan sonra teklifi Meclis Başkanlığı’na sunacağını söyledi. Uzunırmak, 12 Eylül 1980 döneminde binlerce kişinin mağdur olduğunu, yıllarca cezaevinde kalıp emekli olamadıklarını anımsatarak bu insanlardan özür dilenmesini istedi.



1.6 milyon kişi fişlendi



12 Eylül döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi yurtdışına gitti.

