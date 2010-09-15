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12 EYLÜL SUÇ DUYURULARI İNCELEMEDE İSTANBUL (A.A) 

15 Eylül 2010 20:28

-12 EYLÜL SUÇ DUYURULARI İNCELEMEDE İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar ve o dönemin sorumlularına ilişkin suç duyurularını incelemeye aldı.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylamasının ardından, 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar ve o dönemin sorumlularına ilişkin yapılan suç duyurularını incelemesi için özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık görevlendirildi.  Savcı Altınışık'ın, suç duyurularına ilişkin incelemesini tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayacağı bildirildi. 

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