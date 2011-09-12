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12 Eylül suç duyuruları için gözler savcılarda

Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Esentürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin referandumda kabul edilen anayasa değişikliği düzenlemesinden sonra savcılıklara 10 bin

12 Eylül 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA


Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Esentürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin referandumda kabul edilen anayasa değişikliği düzenlemesinden sonra savcılıklara 10 bin civarında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Rakamın tespit edebildikleri olduğuna dikkat çeken Esentürk, sayının daha fazla olabileceğine dikkat çekiyor.  Başvuru sahipleri somut adım için savcılıklardan davet bekliyor. Esentürk,  Ankara Özel yetkili savcısına, o dönemle ilgili ellerindeki bilgi ve belgeleri teslim ettiklerine dikkat çekti ve “ Savcılıklar hareket geçmedi” dedi.

Esentürk, 12 Eylül Anayasasını değiştireceğiz söylemiyle yola çıkan hükümetin samimi davranmadığını düşünüyor. “13 Eylül’e 12 Eylül anayasasıyla uyandık”  diyen Esentürk, anayasanın 200’e yakın maddesini 12 Eylül ürünü diye nitelendirdi.  “ Anayasanın üç maddesini değiştirmekle demokratik, özgürlükçü, katılımcı olunmuyor” diyen Esentürk, “ Biz,  anayasayı tümden tarihin çöp sepetine göndermek istiyoruz”. Devrimci 78’liler Federasyonu Hukuku Komisyonu, yeni anayasa için çalışma yapıyor, ancak iktidar kanadı ile TBMM Başkanlığı’ndan kendilerine davet gönderilmemiş.  Federasyona göre, insan hakları,  düşünce özgürlüğü yeni anayasanın olmazsa olmazları.

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