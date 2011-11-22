-12 Eylül soruşturmasında iki ifade daha ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin olarak sürdürdüğü soruşturma kapsamında biri Devrimci 78'liler Federasyonu üyesi 2 kişinin daha ''müşteki'' sıfatıyla ifadeleri alındı. Dernek üyesi Yılmaz Kızılırmak ile Reşat Keskin, öğle saatlerinde adliyeye gelerek, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'e ifade verdi. Kızılırmak, darbeden önce 10 Eylül 1980'de DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen'de personel olarak çalışırken gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını anlattı. Kızılırmak beyanında, tutuklu olarak bulunduğu Mamak Askeri Cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade ederek sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi. Keskin de yasal olan Diyarbakır Devrimci Gençlik Derneği'nin kurucuları arasında bulunduğunu, gözaltı sırasında ve sonrasında Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada işkence gördüğünü belirterek, sorumlulardan şikayetçi oldu. Kızılırmak ve Keskin, ifade verme işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan, Mehmet Yürek adlı kişi, daha önce Tunceli Cumhuriyet Savcılığına verdiği ve buradan Ankara'ya gönderilen suç duyurusuyla ilgili Savcı Çetin'den bilgi aldı. Yürek, adliyede gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi Ali Ekber Yürek'in darbenin ardından gözaltına alındığını ve götürüldüğü ''Kahramanmaraş Elbistan Bölge Yatılı Okulu'nda işkence sonucu öldürüldüğünü'' ifade etti. Kardeşinin ölümünden doğrudan sorumlu olanlar ile dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın da arasında bulunduğu asker ve siyasetçiler hakkında, ''darbe yapmak, anayasayı zorla değiştirmek, işkence yapmak ve tasarlayarak adam öldürmek'' suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu bildiren Yürek, ''Kardeşimin ölümünden sorumlu olanlar belli. 14 ay önce suç duyurusunda bulundum. Dosyam 6 aydır da Ankara'da. Bazı tanıkların ifadesi alınmış. Ama, şu ana kadar işkence iddiasıyla suçlanan kimsenin ifadesi alınmamış'' diye konuştu.