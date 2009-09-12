12 Eylül protestoları

İstanbul



12 Eylül askeri müdahalesi, Kadıköy'de “Gerçek ve Adalet” adıyla düzenlenen mitingle protesto edildi.

Tepe Natilius önünde toplanan ve aralarında 78'liler Girişimi, TMMOB, İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu, ÖDP, ESP, TKP, Alevi Bektaşi Federasyonu üyelerinin de bulunduğu grup, 12 Eylül askeri müdahalesini protesto amacıyla pankart açıp sloganlar atarak Kadıköy İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Sağanak yağış altında alana ulaşan grup adına açıklama yapan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, darbecilerin 60'lı 70'li yılların bağımsızlıkçı, eşitlikçi hakkını, hukukunu arayan özgürlük ruhunu tasfiye ettiğini savunarak, “Böylece Türkiye'nin aydınlık geleceğinin önünü kestiniz. Sınırsız bir toplumsal tahribat yarattınız. 29 yıl sonrasının çıplak gerçeği şu: Demokrasiyi koruma ve kollama adına yaptığınız darbeden demokrasi çıkmadı. Suçlusunuz, sürekli cezasızlık durumu yaratarak adaletten kaçtınız” diye konuştu.

Mitinge katılanlar, daha sonra olaysız dağıldı. Mitingin tamamlanmasıyla birlikte trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar da yeniden ulaşıma açıldı.

Ankara



Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi sivil toplum örgütleri, 12 Eylül askeri müdahalesinin yıl dönümü dolayısıyla protesto mitingi düzenledi.



Sıhhiye Meydanı'ndaki mitingde yapılan konuşmalarda, askeri müdahale eleştirilerek, müdahaleyi yapanların yargılanamayacağına ilişkin Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılması istendi.

Şair Ahmet Telli'nin şiirler okuduğu mitingde, Grup Günyüzü konser verdi.



Mitinge katılan bir grup, Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önüne gelerek, müdahale aleyhinde basın açıklaması yaptı.



Miting dolayısıyla Sıhhiye Meydanı'na çıkan yollar kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

İzmir



İzmir'de Güzelyalı Tansaş önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, 12 Eylül darbesinin 29'uncu yıl dönümünü protesto etti. Grup, 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Üçkuyular Askeri Lojmanlarda oturduğu eve doğru, sloganlar atark yürüyüşe geçti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, grubu Evren'in oturduğu eve yaklaştırmadı. Grup, Üçkuyular pazar yerinde basın açıklaması yaparak olaysız dağıldı.

Grup, ellerinde 1980 darbesinde asılanların bulunduğu fotoğrafları ve pankartları taşıdı.

Antalya



Antalya'da bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, Güllük Caddesi'nden eski Toptancı Hal Kavşağı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüşün sonunda düzenlenen mitingde konuşan ÖDP Antalya İl Başkanı Zeynel Ergen, şunları kaydetti:

“12 Eylül, sadece o günlerimizi değil, 70 milyonun, Türkiye'nin geleceğini de çaldı. 12 Eylül darbesi, emekçi halkımıza büyük acılar yaşattı. Türkiye, geçmişiyle hesaplaşmalıdır. Bu hesaplaşmaya 12 Eylül'ü yaratanlardan hesap sormakla başlanmalıdır. Emekten, demokrasiden ve insan haklarından yana toplumsal güçlerin yıllardır dile getirdiği bu özlem, artık duyularak, darbeciler yargılanmalı, 12 Eylül hukuku toplumsal yaşamımızdan tümüyle çıkarılmalıdır.”

Samsun



Samsun'da, bazı siyasi partiler, meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ellerinde pankartlar ve 12 Eylül döneminde hayatlarını kaybeden insanların resimlerinin yer aldığı dövizlerle İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.

Sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, burada oluşturulan platformdan yapılan anonslarla alandaki yerlerini aldı.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu adına açıklama yapan Ahmet Kesik, 12 Eylül'ün üzerinden 29 yıl geçtiğini, ancak müdahalenin “insanlar üzerinde bıraktığı tahribatın izlerinin” hala silinmediğini söyledi.

Kesik, “Darbecilerini yargılayamadığı sürece Türkiye'deki demokrasi hep eksik kalacaktır. 'Bir başka dünya, bir başka Türkiye mümkün' diyenler, 12 Eylül'leri, çeteleri lanetleyerek, seslerini daha gür çıkartmalıdır” dedi.

Konuşmaların ardından, mitinge katılanlar sloganlar atarak, müzik eşliğinde şarkılar söyledi.

Sinop

Sinop'un Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan KESK Sinop Şubeler Platformu üyeleri adına Eğitim-Sen Şube Başkanı Musa Uzun, açıklama yaptı.

12 Eylül'ün Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olduğunu ifade eden Uzun “12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen Türkiye ne darbeci generallerle hesaplaşabildi ne de 12 Eylül ürünü olan 1982 Anayasası'ndan kurtulabildi” dedi.

“Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde darbeciler ve darbe hukukunun Türkiye'deki gibi el üstünde tutulmadığını” savunan Uzun, 12 Eylül'ü gerçekleştiren generaller olmak üzere, dönemin tüm sorumlularının yargılanmasını, 1982 Anayasası'nın değiştirilmesini istediklerini söyledi.

Ellerinde pankartlarla slogan atan grup daha sonra dağıldı.

Amasya



Amasya'da KESK'e bağlı sendikaların üyeleri Atatürk Anıtı'nın bulunuğu Yavuz Selim Meydanın'da ellerinde pankartlarla toplandı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Cüneyt Kula, 12 Eylül'ün kara bir sayfanın adı olduğunu söyledi.

Kula, şunları kaydetti:

“Bundan 29 yıl önce tank sesleri ve marşlarla uyandırılmamızla başlayan süreç, Türkiye'yi siyasal, sosyal, hukuksal ve bilimsel alanlarda büyük yıkımlara uğratmıştır. Hukuk, adalet, bilim, emek ve çalışma hayatı yok edilmiş, emekçilerin kazanılmış bütün hakları zorla ellerinden alınmıştır. Türkiye'de özgürlük, eşitlik ve barış olacaksa, Türkiye demokratik bir geleceğe yürüyecekse bunun ilk koşullarından birisi başta 12 Eylül darbesini gerçekleştiren generaller olmak üzere, dönemin tüm sorumlularının yargılanmasıdır. Başta 1982 Anayasası olmak üzere tüm darbe hukukunun derhal tasfiye edilmesidir.”

Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak dağıldı.



