12 Eylül mahkemesinde 'müdahil' gerilimi

12 Eylül askeri darbesi nedeniyle dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın 2. duruşmasında "müdahillik" tartışması yaşandı. 78'liler Vakfı üyesi, Maraş katliamı sanığı Ökkeş Şendiller'e "katil" diye bağırdı.

12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Duruşmaya, iddianamede adı geçen ''mağdur ve müştekiler'', katılma talebinde bulunanlar, avukatlar ve izleyiciler ile basın mensupları alındı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bu arada, bazı avukatların duruşma salonuna bavulla geldikleri görüldü.

Şendiller'e tepki

Duruşmada Çorum, Maraş ve Sivas katliamları mercek altına alındı. Maraş katliamının bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller’in salona gelmesi gerginliğe neden oldu. Salonda bulunan bazı kişiler Şendiller’e tepki gösterdi. Duruşmada söz alan eski CHP milletvekilleri, katliamlara göz yumulduğunu ifade ettiler. Dönemin Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan, olaylar sırasında evinin ateş altına alındığını söyledi. Bunun üzerine dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in yanına çıktığını belirten Doğan, silah seslerini kendisine telefonla dinlettiğini aktardı. Doğan, Ecevit’in hemen kuvvet komutanını aradığını ancak olumsuz yanıt alınca da öfkeyle telefonu masaya fırlattığını dile getirdi.

'Katil' diye bağırdı

Öte yandan, duruşmada müdahillik polemiği de yaşandı. Milletvekilleri, “Katliamda provokasyonluk yapanlar davaya müdahil olamaz” dediler. Söz alan Ökkeş Şendiller ise “Maraş davasında yargılandım ama aklandım” diye konuştu. 78’liler Vakfı üyesi Cumhur Yavuz, Şendiller’e “Katil!” diye bağırdı.

Bu arada Ankara Adalet Sarayı önünde az sayıda vatandaşın da bekleyişi sürüyor. Adalet Sarayı önünde bekleyenlerden Elif Torun Öneren, 32 yıl önce kardeşini kaybettiğini belirtti. Onun fotoğrafını taşıyarak hak aradığını dile getiren Öneren, Evren ve Şahinkaya'nın yargılanmasıyla 12 Eylül'ün “aklanamayacağını” ileri sürdü.

Öneren, duruşmalar bitene kadar Ankara Adalet Sarayı önündeki bekleyişini sürdüreceğini söyledi. Atilla Güven isimli vatandaş da darbe döneminde cezaevine girdiğini ve işkence gördüğünü belirtti. Yaşanan acılarla hesaplaşılması gerektiğini ifade eden Güven, “Türkiye'de bir daha böyle acılar yaşanmasını istemiyorum. Bunlara neden olanlara örnek cezalar verilmelidir” diye konuştu.

Bu arada, duruşmaya verilen aranın ardından müdahillik talebinde bulunan Semih Özay'ın avukatı Müşir Deliduman, gazetecilere yaptığı açıklamada 12 Eylül darbesini “insanlığa karşı işlenen bir suç” olarak nitelendirdi. Bu suçu işleyenlerin mutlaka yargılanması gerektiğin belirten Deliduman, “Onlar insanlığa karşı suç işleyerek bu ülkenin insanlarına çok ağır bedeller ödettiler. Yaptıkları eziyet ve işkenceler yanlarına kar kalmasın ki onları takip edecek darbe heveslileri bir daha cesaret bulmasın” dedi.