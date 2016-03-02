12 Eylül mağduru, Hazine'ye açtığı davayı kazandı; 500 bin lira tazminat alacak

12 Eylül askeri darbesinde tutuklanan ve 5 yıl cezaevinde kalan Dev-Sol ana davasının sanıklarından Cahit T., Maliye Bakanlığı Hazine'sine açtığı davada 500 bin lira tazminat kazandı.

Habertürk'ten Serhan Akkoç'un haberine göre; 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından açılan 7 ayrı davanın birleştirildiği Dev-Sol ana davası kapsamında 8 Temmuz 1981’de tutuklanan Cahit T., 15 Ağustos 1986’ya kadar hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi. Mahkemenin 2004’te Cahit T. hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 2013’te onandı. Bunun üzerine Cahit T., soruşturma ve dava aşamasında insanlık dışı muameleye maruz kaldığını, 1980 darbesi mağdurlarından olduğunu belirterek, Maliye Hazinesi’ne 500 bin lira manevi, 50 bin lira maddi, toplam 550 bin liralık tazminat davası açtı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cahit T.’nin avukatı İhsan Paksoy katıldı. Mahkeme, bilirkişinin raporu doğrultusunda, 25 bin 85 lira maddi, 40 bin lira manevi olmak üzere Cahit T.’ye toplamda 65 bin 85 lira tazminatın, tutuklandığı 8 Temmuz 1981 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Hazine’den alınarak ödenmesine karar verdi.



"Gördüğü işkenceye az"



Kararı değerlendiren Cahit T.’nin avukatı İhsan Paksoy, “Yasal faizi eklendiğinde, devlet, müvekkilime yaklaşık 500 bin lira tazminat ödeyecek. Suçsuz olduğu halde cezaevinde yıllarca işkence ve şiddet uygulamalarına maruz kalan ve hayatı elinden alınan bir kişi için bu tazminat dahi yetersiz. Cop sokulmasından tutun da arkadaşın arkadaşa tecavüze zorlanmasına kadar her türlü işkenceye maruz kaldı. Yıllar boyunca idam korkusu yaşadı. Cezaevinden çıktıktan sonra iş bulmakta güçlük çekti. Hükmedilen tazminat rakamlarını daha da yükseltmek için temyize başvuracağız” dedi.



32 yıl sürdü



1981 yılında başlayan bin 243 sanıklı Dev-Sol ana davası, 32 yıl sürdükten sonra 2013’te Yargıtay’ın “30 yıllık zaman aşımı süresi doldu” kararıyla düşmüştü.