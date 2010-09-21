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12 Eylül komutanı Tufan Güneş: Beni yargılayın

12 Eylül döneminde cezaevi komutanı olan İstifa eden Kıdemli Topçu Yüzbalı Bektaş Tufan Güneş başsavcılığa ‘beni yargılayın’ başvurusu yaptı.

21 Eylül 2010 03:00

T24 - 12 Eylül döneminde cezaevi komutanı olan 2 numaralı Askeri Cezaevi Tutukevi ve Gözetimevi Müdürü İstifa eden Kıdemli Topçu Yüzbalı Bektaş Tufan Güneş başsavcılığa ‘beni yargılayın’ başvurusu yaptı.


Hemen her gün ülkenin dört bir yanında darbecilerin yargılanması için yapılan başvurulara bir yenisi daha eklendi. 12 Eylül döneminde Erzurum-Ağrı-Kars-Artvin İlleri Sıkıyönetim 2 numaralı Askeri Cezaevi Tutukevi ve Gözetimevi Müdürü olarak görev yapan Müstafi (istifa etmiş) Kıdemli Topçu Yüzbaşı Bektaş Tufan Güneş, İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek hakkında soruşturma açılmasını istedi.


12 Eylül darbesiden sonra cezaevlerinde görev yapan ve daha sonra istifa eden Bektaş Tufan Güneş, Karşıyaka Başsavcılığı’na verdiği dilekçede şunları ifade etti:


“12 Eylül 1980 döneminde, Erzurum-Ağrı-Kars-Artvin İlleri Sıkıyönetim 2 numaralı Askeri Cezaevi Tutukevi ve Gözetimevi Müdürü olarak görev yaptım. 1982 Anayasası’nın kaldırılan geçici 15’inci maddesinin 2’inci fıkrası kapsamında bulumam nedeniyle yüzde 58 “evet” oyuyla yansıyan halk iradesine ve yaratılan beklentiye uyarlı olarak; kendi özgür irademle yargı huzuruna çıkmak ve hesap vermek istiyorum.”

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