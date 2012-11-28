12 Eylül generalleri emlak zengini

12 Eylül darbesi ile ilgili yargılama nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurumu'ndan (MASAK) talep edilen darbeci generallerin ve ailelerinin mal varlığı ile ilgili çalışma tamamlandı. Mahkemeye ulaşan rapor generallerin ve ailelerinin gayrimenkul zengini olduğunu ortaya koydu.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre, Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Nurettin Ersin, Nejat Tümer ve Sedat Celasun ile yakınlarının 1 Ocak 1977-24 Eylül 2012 tarihleri arasındaki mal varlıklarıyla ilgili rapor, mahkemeye ulaştı. Rapor daha önce MASAK tarafından TBMM’ye gönderilmişti.

Evren'in damatları zengin

Evren’in kızı Miray ile evli Maksut Göksu’nun, Ankara Çankaya’da 3 adet betonarme kargir binası, Ankara Gölbaşı İncek’te imarlı 4 adet arsası, Erzurum Aziziye’de arsası, Hatay Belen Karapelit’te 10 adet arsası, İskenderun’da 7 arsası, Marmaris Turunç’ta arsası bulunuyor. Evren’in kızı Şenay Gürvit ile evli Erkan Gürvit’in, İstanbul Sarıyer’de 41 daireli kargir apartman ve arsası, Şişli’de rezidansı var.

Şahinkaya'ların 90 dubleksi var

Tahsin Şahinkaya’nın oğlu Serdar Şahinkaya’nın İstanbul Kadıköy’de dairesi, kızı Sema Şahinkaya’nın eşi Mustafa Cemil Kartal’ın Kocaeli Gebze’de kereste fabrikası olan tarlası, Yalova Çiftlikköy’de 90 adet betonarme dubleks blok binası, 3 adet betonarme tek katlı işyeri, kafeteryası ve arsası olduğu kayıtlı.

Ersin ailesinin 160 yazlığı

Nurettin Ersin’in oğlu Oktay Ersin ve kızı Yıldız Ülgenalp’in Çankaya Ayrancı’da kargir apartman, Bodrum Gökçebel’de 29 blok ve 169 bağımsız bölümden oluşan binaları bulunuyor. Oktay Ersin’in, Bodrum Karakaya’da avlulu kargir evi de var. Ersin’in gelini Gülten Jülide Ersin’in Ankara’nın Çayyolu semtinde 14 bloktan oluşan kargir apartmanı; eski gelininin de İstanbul Beşiktaş Bebek’te 4 katlı 13 meskenli, bahçeli, kargir apartmanı; bir diğer eski gelininin de İstanbul Beyoğlu’nda 6 katlı, 9 daireli kargir apartmanı olduğu belirtiliyor. Ersin’in eski gelininin ise Etiler’de 300 bin, 165 bin, 140 bin ve 156 bin liralık ayrı ayrı hesapları olduğu belirtiliyor.

Çankaya'da 224 daire

Osman Sedat Celasun’un gelini Füsun Celasun’un Ankara Çankaya’da 224 daireli, 5 katlı, 28 bloktan oluşan kargir apartmanı olduğu bulunuyor.

Tümer ailesinin varlığı bankada

Nejat Tümer’in gelininin İstanbul Etiler’de banka şubesinde 543 bin 49 liralık, 126 bin 401 liralık ve 81 bin 522 liralık hesabı var.