12 Eylül dönemi idarecilerine de soruşturma

T24 - 12 Eylül darbesinin generalleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın hâkim karşısına çıkması için gün sayılırken, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin’in darbe döneminde görev yapan bazı kamu görevlilerine yönelik ayrı bir soruşturma sürdürdüğü ortaya çıktı. Yeni soruşturmada şüpheli konumunda olacak kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alacak.



Radikal Gazetesi'nden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Evren ve Şahinkaya için soruşturma sürdürülürken, o dönemdeki işkence olaylarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili ayrı bir soruşturma sürdürdü. Savcılık gelecek haftadan itibaren işkence suçuna dair dosyaları, görevsizlik kararı verip suçun işlendiği illerin savcılıklarına gönderecek.



İşkence soruşturmalarının, suçun işlendiği illerdeki başsavcılıklar aracılığıyla bulundukları yerlerde devam edeceği belirtilirken, Savcı Çetin de darbe döneminin asker ve sivil yöneticileri hakkında ayrı bir soruşturma sürdürüyor. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Eylül’e ilişkin olarak sürdürülen 3. soruşturma. Söz konusu soruşturmanın şüphelileri ise darbe döneminde görev yapan sıkıyönetim komutanları, valiler, emniyet müdürleri, MİT görevlileri, askeri hâkimler, işkenceye uğrayanlar için ‘işkence görmedi raporu’ veren doktorların da aralarında bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi olacak. Savcılık kaynakları, darbe ve işkence suçuna doğrudan katkısı olan kamu görevlilerinin soruşturmada şüpheli olacağına vurgu yaptı.



Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından sunulan ve savcılığın dosyasına giren 43 sayfalık dokümanda, kamu görevlilerinin isimleri tek tek sayılmıştı. Dokümanda kamuoyunun yakında tanıdığı isimler var.

Dosyanın ünlüleri



1- Org. Doğan Güreş: 1. Ordu Komutanı,

2- Org. Bedrettin Demirel: 2. Ordu Komutanı,

3- Nevzat Ayaz : İstanbul ve İzmir Valisi,

4- Vecdi Gönül: Ankara ve İzmir Valisi,

5- Saffet A. Bedük: Ankara Valisi,

6-Hayri Kozakçıoğlu: Adana ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi,

7-Mehmet Eymür: MİT Kaçakçılık Daire Başkanı,

8-Korkut Eken : Mehmet Eymür’ün yardımcısı

9-Hanefi Avcı : MİT Van-Hakkari sorumlusu

10-Hüseyin Çapkın: Emniyet Genel Müdürlüğü siyasi konulardan sorumlu müdür yardımcısı

11-Ünal Erkan: Ankara Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü ve Edirne Valisi

12-Mehmet Ağar: İstanbul I. Şube Müdürü ve Ankara Emniyet Müdürü

13-Kemal Yazıcıoğlu: Başkomiser, DAL Grubu Operasyon ve Sorgu şeflerinden



