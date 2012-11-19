12 Eylül davasının hazırlıkları tamamlandı

Evren ve Şahinkaya'nın ifadelerinin sesli ve görüntülü iletişim teknolojisiyle alınmasına karar veren Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazırlıklar tamamlandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın son duruşmasında, sağlık durumlarına ilişkin raporlar nedeniyle Evren ve Şahinkaya'nın ifadelerinin sesli ve görüntülü iletişim teknolojisiyle alınmasına karar vermişti.

Adalet Bakanlığı, mahkemenin kararı üzerine, yarın davanın görüleceği duruşma salonuna kamera ve ekran sistemi kurdu. Salona, daha önce kurulan 2 LCD ekrana ek olarak, bugün 2 ekran daha yerleştirildi.

Ekranlardan ikisi sanık ve katılan avukatlarının bulunduğu bölümün yakınına kuruldu. Bir ekran, mahkeme heyetinin karşısına gelecek şekilde tavandan sarkıtıldı. Diğer ekran ise izleyicilerin görebileceği şekilde, sanıklar için ayrılan bölüme konulan masanın üzerine yerleştirildi.

Test başarılı geçti

Sesli ve görüntülü sistemden birer tane de Kenan Evren'in bulunduğu Ankara GATA ile Tahsin Şahinkaya'nın bulunduğu İstanbul GATA'da kuruldu.

Görevliler, öğle saatlerinde sistemi test etti. Testin başarılı geçtiği belirtildi.

Öte yandan, duruşma salonuna öncelikle taraf avukatları ile davaya müdahillik talebi kabul edilenler ve müdahilliğine karar verilmediği halde iddianamede ismi geçenlerin alınacağı kaydedildi.