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12 Eylül Davası ertelendi

12 Eylül Davası'nda sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları dava 21 Şubat 2014'e ertelendi

27 Aralık 2013 21:28

12 Eylül Davası'nda sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek davayı 21 Şubat 2014 saat 09.45'e erteledi.

12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül Darbe Davası'na bakan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı 21 Şubat 2014 saat 09.45'e erteledi.

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12 Eylüldarbe davasıKenan EvrenAli Tahsin Şahinkaya

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