-12 Eylül davası 4 Nisan'da başlayacak ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili, dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın görülmesine 4 Nisan 2012'de başlanacak. İddianame ve ekleri üzerindeki incelemesini tamamlayan özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptını düzenledi ve duruşma gününü belirledi. Evren ve Şahinkaya'nın ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Tamamını veya Bir Kısmını Değiştirmeye veya Ortadan Kaldırmaya ve Anayasa İle Teşekkül Etmiş Olan Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasına Engel Olmaya Cebren Teşebbüs Etmek'' suçlamasından ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'' istemiyle yargılanacakları davanın ilk duruşması, 4 Nisan 2012'de saat 09.30'da başlayacak. Duruşmaya, gerekli görüldüğü takdirde 5 ve 6 Nisan 2012'de de devam edilecek.