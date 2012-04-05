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12 Eylül davası 2. gününde devam ediyor

12 Eylül askeri darbesine ilişkin davanın 2. duruşması, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı

05 Nisan 2012 13:27

 

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın 2. duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
 
Duruşmaya, iddianamede adı geçen ''mağdur ve müştekiler'', katılma talebinde bulunanlar, avukatlar ve izleyiciler ile basın mensupları alındı.
 
Evren ve Şahinkaya'nın avukatları da duruşmada hazır bulundu.
 
Mahkeme, bu duruşmada, müdahillik talebinde bulunanların beyanlarını almaya devam edecek.
 
Polis, adliye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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