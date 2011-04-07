12 Eylül darbesini soruşturacak savcı belli oldu

T24- Anayasa'nın geçici 15. maddesinin referandumla çıkarılmasının ardından yapılan suç duyurularını tasnif eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Murat Demir'i 12 Eylül darbe soruşturmasını yürütmek üzere görevlendirdi.











12 Eylül darbesinin yargılanması için düğmeye basıldı. Geçici 15. maddenin referandumla Anayasa'dan çıkarılması üzerine yapılan suç duyurularını tasnif eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Murat Demir'i darbe soruşturmasını yürütmek üzere görevlendirdi.

Darbecilere dokunulmazlık zırhı getiren geçici 15. maddenin referandumda Anayasa'dan çıkarılmasından sonra 12 Eylül darbesinin yargılanmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Başsavcılığı, darbe soruşturmasının Başsavcı Vekili Şadan Sakınan'ın koordinesinde, Savcı Murat Demir tarafından yürütülmesine karar verdi.

Başsavcılık, UYAP üzerinden yaptığı 2010/605 dosya numaralı görevlendirme evrakını Demir'e havale etti. Savcı Demir'in, binin üzerindeki suç duyurusu evrakını inceledikten sonra, şüphelileri ifadeye çağıracağı belirtiliyor. İddianame düzenlenmesi halinde, dönemin Milli Güvenlik Konseyi üyeleri hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılması bekleniyor.

Savcı Murat Demir'in görevlendirilmesiyle, 12 Eylül darbesinin görev suçu olduğu ve iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanacağı söylentisinin doğru olmadığı anlaşıldı. Demir'in incelemelerinin ardından dönemin MGK üyelerinden hayatta kalanlar ve diğer sorumlular hakkında iddianame düzenlenmesi halinde davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılması bekleniyor.

Soruşturma için görevlendirilen Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Demir, uzun yıllar adalet müfettişi ve başmüfettişi olarak görev yaptı. HSYK'nın 6 Ocak 2011 tarihli kararnamesiyle Ankara cumhuriyet savcılığına getirilen Demir, memur suçları savcısı oldu. Demir'in hazırlayacağı iddianameye ve soruşturma işlemlerine 'olur' verecek olan Başsavcı Vekili Şadan Sakınan ise KPSS'de kopya, YGS'de şifre iddialarına yönelik soruşturmalara bakıyor. Sakınan, daha önce de sahte çürük raporu soruşturmasını yürütmüştü.

Sivil toplum örgütlerinin özel yetkili başsavcı vekilliğine yaptığı suç duyuruları hakkında daha önce görevsizlik kararı verilmişti. 27 Eylül 2010 tarihli görevsizlik kararı o günlerde Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Hamza Keleş'in imzasını taşıyordu. Keleş, görevsizlik kararında, Evren ve arkadaşlarına isnat edilen Anayasa'yı ihlal suçlarına ilişkin davalara, kapatılan DGM'lerin baktığını, ancak suçun gerçekleştiği 1980-1983 arasında DGM'lerin henüz kurulmadığına dikkat çekmişti. 12 Eylül dosyası görevsizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Keleş'in özel yetkileri ise geçtiğimiz günlerde HSYK tarafından alınmıştı.



Emekli üç general yargılanabilir



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplanan suç duyurularında, Milli Güvenlik Konseyi'nin hayatta kalan üyelerinin yargılanması talep ediliyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, emekli Orgamiral Nejat Tümer ve emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın TCK'nın 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması isteniyor.