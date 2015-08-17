12 Eylül darbesine yeni soruşturma

12 Eylül askeri darbesinin mimarlarından dönemin Genelkurmay başkanı Orgeneral Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın ölmesiyle Yargıtay aşamasındayken düşen iki kişilik 12 Eylül darbe davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Genelkurmay Başkanlığı, 2013 yılında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın sanıkları olduğu darbe davası için 12 Eylül’den bir yıl önce Evren ve kuvvet komutanlarının, darbeye destek için ordu komutanlarıyla yaptıkları gizli toplantının tutanaklarını mahkemeye gönderdi. Tutanaklara göre Kenan Evren liderliğindeki kuvvet komutanları, 21 Aralık 1979’da İstanbul’da ve 25 Aralık 1979’da Diyarbakır’da ordu komutanlarıyla iki toplantı yaptı. Toplantıda, ülkenin içinde bulunduğu "anarşi durumu" ile "siyasi bunalım" ele alındı, bu konuda TSK’nın ne yapması gerektiği konusunda ordu komutanlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ölümüyle kapanan iki kişilik 12 Eylül davasında darbe ve sonrasında görev alanlarla ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, 12 Eylül askeri darbesinin mimarlarından dönemin Genelkurmay başkanı Orgeneral Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın ölmesiyle Yargıtay aşamasındayken düşen 12 Eylül darbe davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Genelkurmay gönderdi

Genelkurmay Başkanlığı, 2013 yılında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın sanıkları olduğu darbe davası için 12 Eylül’den bir yıl önce Evren ve kuvvet komutanlarının, darbeye destek için ordu komutanlarıyla yaptıkları gizli toplantının tutanaklarını mahkemeye gönderdi. Tutanaklara göre Kenan Evren liderliğindeki kuvvet komutanları, 21 Aralık 1979’da İstanbul’da ve 25 Aralık 1979’da Diyarbakır’da ordu komutanlarıyla iki toplantı yaptı. Toplantıda, ülkenin içinde bulunduğu "anarşi durumu" ile "siyasi bunalım" ele alındı, bu konuda TSK’nın ne yapması gerektiği konusunda ordu komutanlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

İşte ifadesi alınan dönemin paşaları



Orgeneral İbrahim Hakkı Şenocak: Soruşturmada ifadesi ilk alınan isim oldu. Şenocak 98 yaşında olması sebebiyle 1 Temmuz’da evinde ifade verdi. Dönemin "yaşayan en yaşlı orgenerali" olan Şenocak, Genelkurmay belgelerine göre darbe toplantısında şunları söylüyor: “Bu işin sonu ne olacak? Asker tedirgin. Üstlerinden bir şey bekliyor. Halk da bekliyor. Her taraf tutuklu ile dolu. Bunlar ne olacak? Bugünkü mevzuatla 67 ilde sıkıyönetim ilan etseniz durum aynı olur.” Şenocak’ın adı 82 Anayasası’nı hazırlayanlar ve idamları onaylar arasında da geçiyor.

Orgeneral Recep Orhan Ergun: 89 yaşındaki Ergun, toplantı tutanaklarına göre darbe toplantısında şöyle diyor: “(...) şimdiki hükümet şekilleriyle anarşi ve bölücülüğün tırmanmasına bir türlü mani olunamıyor. Anayasa Mahkemesi, Danıştay başta olmak üzere Emniyet, idare ve TRT bu anarşistlerin arkasındadır. Anarşik durumdan kurtulmak için üç yol olabilir: Doğrudan doğruya yönetime el koymak. Dolaylı yoldan yönetime el koymak. İkaz etmek. İkaz etmeyi uygun buluyorum. Hatta bir ikaz hepimizin istifası ile de yapılabilir.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ: Tutanaklardaki sözleri şöyle: “(...) Biz anarşiyi durdurmak için müdahale edeceğiz. 27 Mayıs tipi bir müdahaleyi kabul etmiyorum. İkaz mekanizmasının işletilmesini uygun görüyorum. İki büyük partinin başkanları ile görüşmek uygun olur. İkinci aşama olarak bir hükümet teşkil edilecektir. Hükümete olağanüstü yetkiler verilmelidir.

6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nevzat Bölügiray: Genelkurmay’ın mahkemeye gönderdiği yazıya göre Bölügiray’ın 25 Aralık 1979 günü Diyarbakır’daki toplantıdaki sözleri şöyle: “Askeri müdahalenin gereği gelmiştir ve hatta yüksek kademe geç kalmış haldedir. Subay ve astsubay kâfi gelmiyor. Kısmi seferberlik ilanını daha gerektirebilir.”

2. Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Halit Toroslu: Şahinkaya’nın cenazesine de katılan Toroslu ise Diyarbakır’daki toplantıda şunları söylemiş: “İkaz ve ihtar verilsin. Siyasi parti liderlerini toplayıp hepsine izahlı son bir uyarı yapmak gerekir.”

3. Ordu Komutanı Korgeneral Fikret Oktay: Diyarbakır’daki toplantıdaki sözleri şöyle: “Bütün vatandaşlar ve kamu görevlileri arasında meydana gelen sağ ve solu birleştirecek bir güce ihtiyaç vardır. Demokratik usulden ayrılmamak lazım. Korgeneral üzerinde bir seviyede Devrim Konseyi gibi bir cunta teşkil edilmeli, idare üzerinde güdüm sağlanmalı. Hiyerarşik düzen içerisinde kanımızın son damlasına kadar emrindeyiz.”