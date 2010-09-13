-12 EYLÜL DARBESİNE SUÇ DUYURULARI İSTANBUL (A.A)- 13.09.2010 - İstanbul'da, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı gruplarca, ''12 Eylül 1980 darbesini yapanlar'' hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen ve aralarında BDP Milletvekili Ufuk Uras, eşi Zeynep Tanbay, gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Hilal Kaplan ve Ferhat Kentel ile eski Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu'nun da aralarında bulunduğu ''Yetmez Ama Evet Platformu'' üyesi bir grup, adliye önünde ''Kenan Evren yargılansın'' ve ''Darbeciler halka hesap verecek'' şeklinde sloganlar attı. Pankartlarda açan grup adına okunan basın bildirisinde, darbeler tarihinin sonuna gelindiği ve 30 yıl sonra 12 Eylül ile hesaplaşmak için büyük bir fırsat doğduğu savunuldu. Açıklamanın ardından grup üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'ya 120 kişinin imzası bulunan suç duyurusu dilekçesini verdi. Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheliler olarak eski Cumhurbaşkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile dönemin komutanları, Danışma Meclisi üyeleri, bakan, bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, amir ve memurlar olduğunu belirtildi. Dilekçede, şüphelilerin ''Darbe yapmak, Anayasa'yı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak ve cinsel saldırıda bulunmak'' suçlarını işledikleri savunuldu. Suç tarihinin 12 Eylül 1980 ve devam eden tarihler olarak gösterildiği dilekçede, darbe yapan ve darbeden sonra suç işlemeye devam eden şüpheliler yönünden zaman aşımının hiç bir zaman dolmadığı belirtilerek, şüphelilerin işledikleri darbe suçu nedeniyle haklarında kamu davası açılması talep edildi. Suç duyurusunun ardından adliyeden çıkan grup adına açıklama yapan avukat Mücteba Kılıç, dilekçelerinin kabul edildiğini ve soruşturmayla ilgili kaç savcı görevlendirileceğini ise şu aşamada bilmediklerini ifade etti. -40 KURULUŞUN SUÇ DUYURUSU- İnsan Hakları Derneği (İHD), 78'liler Girişimi, İstanbul Tabip Odasının da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve derneklerden oluşan yaklaşık 40 kuruluş, 12 Eylül darbesini yapanlar ve ortaklarının yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet Parkı'nda toplanan grup ''30. Yılında 12 Eylül Darbesiyle Hesaplaşıyoruz'' yazılı ve üzerinde dönemin bazı komutanlarının resmi ile 12 Eylül darbesinin küçük bir bilançosunun yer aldığı pankart açarak, ''Paşa, paşa yargılanacaklar'' şeklinde sloganlar attı. Grup adında basın açıklaması yapan 78'liler Girişimi İstanbul Temsilcisi Nimet Tanrıkulu, 12 Eylül 1980'den sonra bir milyon kişinin gözaltına alındığını, yüz binlerce kişinin de işkenceden geçirildiğini, bir milyon 683 bin kişinin fişlendiğini, Erdal Eren'in yaşı büyütülmek suretiyle 50 kişinin idam edildiği ifade ederek, bunları yapanların yargılanmasını istediklerini söyledi. Tanrıkulu, şöyle devam etti: ''Ruhi Su'ya pasaport vermeyerek ölümünü hazırlayanlar, 388 bin kişiye pasaport vermeyenler, 14 bin kişiyi vatandaşlıktan çıkaranlar, ülkeyi yargısız infaz ve işkence cennetine çevirenler, milyonlarca kitap, dergi, gazete, filmi yakanlar ve yasaklayanlar, imha edenler, Diyarbakır Cezaevi'nde vahşet politikaları uygulayanlar, 4 bin köy ve mezraayı boşaltanlar, 17 bin insanı evinden ve toprağından koparıp sersefil sokaklara atanlar, Güçlü Konak, Madımak, Hayata Dönüş katliamını yapanlar, 40 bin insanımızı öldürenler yargılansın.'' Tanrıkulu, yeni demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir anayasa yapılana ve 12 Eylül Gerçeklerini Araştırma ve Adalet Komisyonu kuruluna, zaman aşımı oyununa son verilerek Anayasa'nın Geçici 15. Maddesi üzerinden darbeciler yargılana kadar mücadelelerini devam ettireceklerini belirterek, bu kapsamda 19 Eylül Pazar günü Kadıköy'de miting yapılacağını kaydetti. Tanrıkulu ve beraberindekiler açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Dilekçede, eski Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile dönemin kuvvet komutanları, kovuşturma sonucu kimlikleri tespit edilecek diğer bakan, bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, sivil memur ile diğer yetkili organ ve merci görevlileri şüpheli olarak yer aldı. Suç tarihinin 12 Eylül 1980 ve devamı olarak belirtilen dilekçede, ''Darbe yapmak, anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak ve diğer hukuka aykırı eylem ve işlemler'' ise suçlar olarak anlatıldı. Şüphelilerin işledikleri suçların soruşturmasına engel olan Anayasa'nın Geçici 15. Maddesi'nin dün yapılan halk oylamasıyla kaldırıldığı ve zaman aşımının kesintiye uğradığı ifade edilen dilekçede, evrensel hukuk normlarında insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının söz konusu olmadığı kaydedildi. Dilekçede, şüphelilerin hapis cezasıyla cezalandırılması için haklarında soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi. -AVUKATLARDAN SUÇ DUYURUSU- Bu arada, Adliye önünde basın açıklaması yapan Yargıda Reform Grubu adına avukatlar Serhat Şendilmen, Mehmet Naci Sözen ve Akif Ulusoy tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde de, darbe suçu nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak zarar gördüklerini belirterek, aralarında eski Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in de bulunduğu 12 Eylül döneminde görevli ve olayla ilgili kişilerin yargılanması istendi.