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'12 eylül darbesinden sonra CHP en yüksek oyunu almıştır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi...

12 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirirken, partisiyle birleşen SHP'yi kapsam dışında tutarak CHP’nin 12 Eylül 1980 darbesinden sonra en yüksek oyunu aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “CHP 6 ay içerisinde 3.5 milyon yeni oydaş kazanmıştır. Seçime girip milletvekili sayısını artıran tek partidir” dedi.

'AKP'ye başarılar diliyoruz ama...'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 3 başlık altında topladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

"CHP 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 3.5 milyon yeni oydaş kazanmıştır. 12 Eylül darbesinden sonra CHP en yüksek oyunu almıştır. Seçime girip milletvekili sayısını artıran tek CHP’dir.

Demokrasiye her zaman güvendik, her zaman savunduk savunacağız. AKP’ye başarılar diliyoruz. Daha güçlü bir CHP var bunu unutmasınlar. Sadece AKP değil, bütün dünya unutmasın. Anayasa konusunda, özgürlükler konusunda, kadın erkek eşitliği konusunda daha yakından takip edeceğiz.  Bunun mücadelesini vereceğiz.

Türkiye’nin 81 iline gittim.  Yarın sabah seçim varmış gibi aynı heyecanı sürdüreceğim. 6 aylık süreçte 3.5 milyon oy kazanıyorsak. 4 yıllık süreçte hedefimiz iktidardır."


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