-12 EYLÜL DARBESİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - 12 Eylül askeri darbesinin sorumluları hakkındaki soruşturma için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Murat Demir'in, soruşturmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçladığı öğrenildi. Savcı Demir, soruşturmaya başlamasıyla birlikte ilk olarak özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden, ''Balyoz Darbe Planı'' soruşturması kapsamında ele geçirilen ve 12 Eylül askeri darbesinin uygulanmasında temel alınan ''Bayrak Harekat Planı'' ile 12 Eylül'e ilişkin diğer belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini istemişti. Bu talebini yazılı olarak başsavcıvekilliğine ileten Demir'in, aynı konuyla ilgili, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen ile telefon görüşmesi de yaptığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden istenen belgelerin, henüz Savcı Demir'e ulaşmadığı bildirildi. Demir, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine de yazı göndererek, 12 Eylül askeri darbesi konusunda yürütülen herhangi bir soruşturma bulunup bulunmadığını sormuş, var ise buna ilişkin evrakın gönderilmesini talep etmişti. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden gönderilecek evrak doğrultusunda soruşturmayı şekillendirmesi beklenen Savcı Demir'in, soruşturmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçladığı öğrenildi. Savcı Demir'in, 12 Eylül darbe suçunun zaman aşımına girip girmediği konusunda, ''Anayasa değişikliği öncesinde bu suçun soruşturulması söz konusu değildi. Değişiklikten sonra savcılar tarafından bu suç soruşturulmaya başlanabildi. Bu nedenle zaman aşımı söz konusu değil. Zaman aşımının, soruşturmanın başladığı tarih itibarıyla değerlendirilmesi mümkün'' görüşünde olduğu kaydedildi. Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından, 12 Eylül'ün sorumluları hakkında Türkiye genelinde bulunulan suç duyuruları kapsamında, birçok ilde savcıların yetkisizlik kararıyla soruşturma evrakını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermeye devam ettiği de bildirildi.