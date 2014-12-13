12 Eylül darbecilerinin yaşını büyütüp idam ettiği Erdal Eren anıldı

12 Eylül darbesinin ardından yaşı büyütülerek idam edilen genç komünist Erdal Eren, Ankara'da mezarı başında anıldı. Emek Gençliği ve Emek Partisi'nin (EMEP) çağrısıyla gerçekleşen anmada, 17 yaşındaki Erdal Eren'in işçi sınıfı ve partisine bağlılığıyla cuntacılara kafa tuttuğu ifade edildi.

Erdal Eren'i anmak için ailesi, yoldaşları, sevdikleri ve gençler Karşıya Mezarlığı 2 No'lu kapıda buluştu. Mezarlığa yapılan yürüyüşte “Denizlerden Erdal'a gençlik emeğin saflarında” sloganları atıldı.

evrensel.net'in haberine göre, Eren'in mezarı başında konuşma yapan Emek Gençliği üyesi Dilan Ortakçı, “Erdal'ı anmak, anlamak her gün işçilerin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği, madencilerin göçük altında kaldığı, gençliğin her gün daha da geleceksizleştirildiği, Ali İsmail'lerin Ethem'lerin devlet güçlerince öldürüldüğü, Kobanê'de sermaye güçlerin desteğiyle büyümüş barbarların insanlara zulmettiği, kadınların köle pazarlarında satıldığı bu düzende direnişi büyütmek demektir. Erdal Eren geleceğini işçi sınıfın geleceğinde görmüş, yaşamını sınıfın mücadelesine adamıştı. İdamından sonra da, kendi gibi bu mücadeleye gönül vermiş gençlerin simgesi olacak. Halk bu hukuksuzluğu ve vicdansızlığı asla unutmayacaktır” dedi.

'12 Eylül'ün çocukları bugün iktidarda'

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Erdal Eren'in12 Eylül cuntası şefleri önünde boyun eğmeyişin simgesi olduğunu söyledi.



Dünyanın 12 Eylül rejimini “17 yaşında bir genci asan zorba bir iktidar” olarak tanıdığını belirten Tüzel, Erdal'ın mücadeleye olan bağlılığı ve sınıfın gücüyle cuntaya kafa tuttuğunu dile getirdi. Bugün de işçilerin, kadınların, gençlerin savaş bütçesine karşı sokaklara çıktığını belirten Tüzel, “12 Eylül'ün çocukları bugün iktidarda. Bugün de işçileri, gençleri, kadınları tehdit eden güçler aynı. Gençler sermayenin çarkları arasında öğütülüyor. Ancak bunu gören Türk ve Kürt gençliği Erdal'ın partisi Emek Partisi'nin çağrısı altında buluşuyorlar” dedi.

Devrimci 78'liler Federasyonu adına konuşan Hüseyin Esentürk de egemenlerin saldırılarıyla ülkenin adeta bir açık hava cezaevi haline geldiğini söyledi.



Böyle bir dönemde Erdal'ı anmak ve anlamanın önemli olduğunu belirten Esentürk, Erdal'ın devrimci inancın ve faşizme karşı mücadelenin temsilcisi olduğunu dile getirdi.