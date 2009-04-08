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12 Eylül darbecilerine soruşturma yok

Ankara Başsavcılığı, 12 Eylül darbesini yapan komutanlar hakkında soruşturma açma yetkisi olmadığına karar verdi

08 Nisan 2009 03:00

Ankara Başsavcılığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Evren ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma yapma yetkisi olmadığına karar verdi.

İstanbul Başsavcılığı, Ergenekon soruşturması kapsamında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon hakkında ‘darbeye teşebbüs’ten dava açarken, Ankara Başsavcılığı, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren ve dönemin kuvvet komutanları hakkında aynı suçlamayla soruşturma yapma yetkisi olmadığına karar verdi.

Ankara Başsavcı Vekili Nuri Yiğit, Evren, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Org. Sedat Celasun hakkında “zorla darbeye teşebbüs ve darbe yapmak suretiyle anayasayı ihlal etmek” suçundan yürütülen soruşturmayı tamamlayarak takipsizlik kararı verdi.

Alpaslan Arslan ve Abdülhakim Özgen adlı kişilerin Evren hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen 25 Mart 2009 tarihli kararda, yasal imkânsızlıklar şöyle anlatıldı:

“2709 sayılı Anayasa’nın geçici 15. maddesinde, ‘12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM Başkanlık Divanı’nı oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyi’nin, bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun’la görev yapan Danışma Meclisi’nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve yargı merciine başvurulamaz. Bu karar  gereğince,  başsavcılığımızın soruşturma yapma yetkisi bulunmadığından, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

Bu arada suç duyurusunda bulunanların karara 15 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

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