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12 Eylül bildirisini okuyan eski TRT spikeri Mesut Mertcan hayatını kaybetti

Mertcan, yaşamını sürdürdüğü huzurevinde yaşamını yitirdi

25 Ağustos 2017 15:53

12 Eylül 1980 askeri darbesinde 1 numaralı Milli Güvenlik Konseyi bildirisini okuyarak tarihe geçen TRT'nin eski duayen spikeri Mesut Mertcan, yaşamını sürdürdüğü Adana Huzurevi'nde 71 yaşında hayatını kaybetti. 

Mertcan, vefat etmeden önce verdiği röportajda son dileğinin TRT ekranlarından haber sunmak olduğunu söylemişti. Bunun üzerine TRT sunucusu Erhan Çelik tarafından “Koltuğum sizindir” diyerek Mertcan'a davette bulunmuştu. Mesut Mercan ve Erhan Çelik, TRT stüdyolarında haber sunmuştu.

Mesut Mertcan kimdir?

Mesut Mercan, gençliğinde Adana'da gazino ve cambazhanelerde sunuculuk yaptı, reklam ajansılarında çalıştı. 1973'de TRT spikeri oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde sabaha karşı radyoda 1 numaralı MGK bildirisini okumasıyla tanındı. Daha sonra Star, Kanal 6, Kanal 9, Ulusal Kanal gibi televizyon kanallarında reklam spikerliği ve sunuculuk yaptı.

Önce İstanbul’da son yıllarda da Adana Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken, hastalıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Mercan'ın "Şimdi Şiirler" adlı bir şiir albümü bulunuyor. Mertcan 1996-2009 arasında bazı uzun metrajlı filmlerde de rol almıştı.

Mesut Mertcan, kısa süre önce TRT 1'deki ana habere konuk olmuş, TRT'de geçen yıllarını anlatmıştı. Programda duygu dolu anlar yaşanmıştı.

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