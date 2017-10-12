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Spor

12 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel röportaj) Galatasaraylı futbolcu N'Diaye: "Tek rakibimiz kendimiziz" "Taraftarlarla aramda güzel bir aşk ilişkisi var" (özel haber) Federasyonun aldığı karar Ampute Milli Takımı'na ödül yolunu açtı Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'dan

12 Ekim 2017 12:27

(özel röportaj) Galatasaraylı futbolcu N\'Diaye: \"Tek rakibimiz kendimiziz\"
\"Taraftarlarla aramda güzel bir aşk ilişkisi var\"

(özel haber) Federasyonun aldığı karar Ampute Milli Takımı\'na ödül yolunu açtı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal\'dan çarpıcı açıklamalar
\'\'Türk futbolunun gidişatı iyi değil\'\'
\'\'İzlanda\'ya yenilmek Türk futbolunun ayıbı\'\'
\'\'Beşiktaş karşında galibiyetin bizi nerelere getireceğinin farkındayız\"

HAKEMLER AÇIKLANACAK
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak

GALATASARAY
18.00 Atiker Konyaspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek

BEŞİKTAŞ
14.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak.
Takım Ankara\'ya gidecek.

FENERBAHÇE
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürecek.

BİSİKLET
13.30 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda 128.6 km\'lik Fethiye - Marmaris etabı koşulacak.

BASKETBOL
THY AVRUPA LİGİ
20.00 Anadolu Efes - Real Madrid
22.00 Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş
KADINLAR AVRUPA KUPASI
18.00 Hatay BŞB - Piestanske Cajky
18.00 İstanbul Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor
19.30 TTT Riga - Beşiktaş

DÜNYA KUPASI U17
14:30 Türkiye - Paraguay

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