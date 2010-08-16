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Spor

''12 DEV ADAM'' SOS VERİYOR İSTANBUL (A.A) 

16 Ağustos 2010 16:56

-''12 DEV ADAM'' SOS VERİYOR İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Türkiye'de 28 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan (A) Milli Erkek Basketbol Takımı, şampiyonaya 12 gün kalmasına rağmen hazırlık maçlarındaki performansıyla SOS veriyor.  Dünya Şampiyonası hazırlıklarına 10 Temmuz'da başlayan ''12 Dev Adam'', yaptığı son 5 hazırlık maçında da salondan yenilgiyle ayrılırken, şampiyona öncesi kötü performans sergiliyor. İstanbul'da katıldıkları ilk hazırlık turnuvası olan Adidas İstanbul Cup'ta İran ve Yeni Zelanda'yı yenen (A) Milliler, Yeni Zelanda maçından sonra yaptığı 5 hazırlık maçını da yitirdi. Adidas İstanbul Cup'ın son maçında Sırbistan'a yenilen Türkiye, rakibiyle yine İstanbul'da yaptığı özel maçı da kaybetti.  -ALMANYA'DA 3 MAÇTA 3 YENİLGİ- Almanya'da yapılan Beko Süpercup'ta mücadele eden ''12 Dev Adam'', yaptığı 3 maçı da yitirerek, turnuvada sonuncu oldu.  (A) Milliler, turnuvada Litvanya ve Hırvatistan'ın ardından ev sahibi Almanya'ya da yenildi.  -MAÇLAR VE SONUÇLAR- Adidas İstanbul Cup (6-8 Ağustos, İstanbul)  Türkiye-İran........: 93-53  Türkiye-Yeni Zelanda: 87-65  Türkiye-Sırbistan...: 70-83  Özel Maç (10 Ağustos, İstanbul)  Türkiye-Sırbistan...: 61-66 Beko Süpercup (13-15 Ağustos, Almanya)  Türkiye-Litvanya....: 77-80  Türkiye-Hırvatistan.: 61-72 Almanya-Türkiye.....: 68-54 -ENGİN SAKATLANDI- (A) Milli Takım, şampiyona öncesinde sakatlıklar yüzünden sıkıntı yaşıyor. Yeni Zelanda maçında sol aşil tendonu kopan ve ameliyat olan Engin Atsür, Dünya Şampiyonası'nda yer alamayacak.  Şampiyona öncesi hazırlık döneminde Ömer Onan ve Ender Arslan kısa süreli sakatlık yaşarken, kaptan Hidayet Türkoğlu ise safra kesesinden operasyon geçirmişti.

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