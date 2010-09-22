-''12 DEV ADAM''IN PRİMİNE KARŞI İMZA ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Çoğunluğu akademisyenlerden oluşan ''Basketbol Gönüllüleri'' isimli bir grup tarafından, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik kadroya, ödül yönetmeliği dışında verilen primlerin basketbol altyapısına yatırılması istemiyle imza kampanyası başlatıldı. İnternet Teknolojileri Derneği (INETD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, basketbol ile amatörce ilgilenen sporseverler olarak Dünya Basketbol Şampiyonasında milli takımın aldığı derecenin herkes için gurur duyulacak ve unutulmayacak olaylar arasında yer aldığını vurguladı. Ancak, ''12 Dev Adam''ın başarısı üzerine verilen ödüllerin kamu vicdanında rahatsızlık yarattığını ifade eden Akgül, ''Spor ödülleri ilkeli, ölçülü, adil ve tüm sporları teşvik edici olmalıdır'' görüşünü belirtti. ''Devlet tarafından bir oyuncuya verilen ödülün 2 milyon Türk Lirasına yaklaşmasının, toplumda büyük bir adaletsizlik hissi yarattığını'' öne süren Akgül, şu görüşleri kaydetti: ''Takımdaki ortalama yıllık gelirin bir kaç katının verilmesi, ödül kavramıyla da uyuşmamaktadır. Birinci olan ABD takımında oyunculara verilen ödül 25 bin dolar olmuştur. Ödülün verilişi, Spor Ödül Yönetmeliğinin sınırlarını çok aşmıştır. Basketbolda verilen bu ödül, sporlar ve sporcular arası eşitsizlik yaratmaktadır. Kitle sporu da olsalar, futbol ve basketbola diğer sporlardan daha fazla ödül, kamu kaynaklarından verilmemelidir. Diğer spor dallarında ömürlerini bir spora adayan, önemli başarı kazanan sporcularımızı, özellikle kadın sporcularımızı, isyan noktasına getirmemeliyiz. Futbol ve basketbol sporları zaten geniş bir sponsorluk ağı ile desteklenmektedir. Asıl desteklenmesi gereken, daha az gelişmiş spor dalları olmalıdır. Hem takım sporları hem bireysel sporları sistematik bir şekilde desteklemeliyiz.'' -''YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRİLMELİ''- Doç. Dr. Akgül, basketboldaki bu başarı ivmesi ile Türkiye'de basketbol sevgisini arttırmak ve yeni yıldızlar yetiştirmenin amaçlanması gerektiğini belirterek, ''Bu nedenle, ödül yönetmeliği dışında verilen primlerin, basketbol altyapısına yatırılmasını ve tesis ile okul yapılmasını istiyoruz. Bu tesislerin '12 Dev Adamın' adını taşıması onları onurlandırıcı olacaktır. Bu amaçla, Toplum vicdanındaki bu rahatsızlığı hükümetin ve '12 Dev Adam'ın dikkatine sunuyoruz. Bugünden itibaren http://spor.kampanya.org.tr adresinden başlattığımız imza kampanyasına, halkımızın da desteğini bekliyoruz'' şeklinde görüşünü bildirdi. Akgül, basketbola uzun süredir gönül vermiş amatörler olarak, bu başarının Türk basketbolunda kalıcı olmasının en büyük hayalleri olduğunu ifade ederek, ''Bu hayalin akılcı hamleler ile gerçeğe dönüşebileceğine inanıyoruz'' dedi.