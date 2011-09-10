-''12 Dev Adam''ın zor sınavı VİLNİUS (A.A) - 10.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan Türkiye, rakibiyle 9. maçına çıkacak. Sırbistan ile Karadağ'ın ayrılmasının ardından rakibiyle 8 maç yapan Türkiye, 3 galibiyet, 5 yenilgi aldı. ''12 Dev Adam'' 8 maçta rakip potaya 570 sayı (Maç başına 71.25 ort.) gönderirken, kendi potasında ise 609 sayı (Maç başına 76.1 ort.) gördü. -Hazırlık maçında farklı yenilgi- Karadağ ile ayrılmasının ardından Sırbistan ile ilk kez 1 Ağustos 2007'de İtalya'da özel bir turnuvada karşılaşan A Milliler, ilk maçı 1 sayıyla yitirdi. Sırbistan ile en son geçen ay İzmir'de yapılan Spor Toto World Cup 10 Turnuvasında karşılaşan Türkiye, rakibine 25 sayı farkla mağlup oldu. -Resmi maçlarda yenilmedi- Türkiye, Sırbistan ile yaptığı 2 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde F Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan A Milli Takım, normal süresi 64-64 sona eren karşılaşmada, uzatmada rakibine sayı attırmadı ve karşılaşmadan 69-64 galip ayrıldı. Sırbistan ile Türkiye'de geçen yıl yapılan 16. Dünya Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde karşılaşan ''12 Dev Adam'', bitime 4.3 saniye kala Kerem Tunçeri'nin attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finali oynadı. -Yine 11 Eylül'de karşılaşacaklar- A Milli Takım geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rakibiyle 11 Eylül'de karşılaşacak. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan ile yarı final maçını 11 Eylül'de yapan Türkiye, bu kez 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu son maçında 11 Eylül'de rakibiyle karşı karşıya gelecek.