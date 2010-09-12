12 Dev Adam'ın zaferi çatışmalara yol açtı

T24- Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Sırbistan'ı yenmesinden sonra, Kosova'da Mitroviça kentini ikiye ayıran İbra nehri köprüsünde çıkan çatışmada yaralananlar oldu.



Olaylar Mitrovica'daki Arnavutların Türkiye'nin basketboldaki zaferini kutlamaları sırasında başladı. Sırpların olduğu bölgeye doğru "Türkiye, Türkiye" şeklinde bağıran Arnavutlara Sırplar taşlarla yanıt verdi.



Birden kalabalıklaşan ve İbra nehri üzerinde birbirlerine taşlı saldırıda bulunan taraflar, Avrupa Birliği'ne bağlı polis güçlerinin müdahalesiyle ayrıldı. Çatışma esnasında yararlananlar arasında bir Fransız polis de bulunuyor.



Uluslararası polis güçlerini, yerel güçlerin çağırdığı belirtildi. Taşlı çatışma sırasında makineli tüfek ateşi ve patlama sesinin de duyulduğu bildirildi. Çatışmada dört de Sırp'ın yaralandığı açıklanmıştı.



2 bin kişilik AB polis gücünün sözücüsü Karin Limdal, Fransız jandarmanın ayağından kurşun yarası aldığı ancak atışın nereden geldiğinin bilinmediğini söyledi.



Kosova'da şenlik

İstanbul'daki Dünya Basketbol Şampiyonası'nın büyük bir ilgiyle izlendiği Kosova'da, Türkiye'nin Sırbistan'ı yenmesi, kitlesel gösterilerle kutlandı.



Başkent Priştine'de, Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar Türk ve Kosova, Arnavutluk bayrakları ellerinde, otomobilleriyle korna çalarak zafer turları attı.



Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler de eşiyle konvoya katılarak, Türk Milli Basketbol takımının finale yükselme başarısını kutladı. Derneklerde birlikte maçı seyredenler, heyecanlı maçın mutlu sonunu göz yaşları içinde birbirlerine sarılarak kutladı.



Priştine ''Gerçek Derneği''nde dev ekrandan maçı birlikte izleyen Kosova'da görevli Türk polisi Metin Koç, yaşamının en mutlu gözyaşlarını Kosova'da akıttığını anlattı. Bugüne kadar hiç maç izlemediğini söyleyen yaşlı bir kadın da çocuklarıyla torunlarıyla büyük bir heyecanla maçı izledi, uzaktaki torunlarını arayarak mutluluğunu dile getirdi. Kosova'nın hemen bütün merkezlerinde, fakat özellikle Türklerin yaşadıkları yerlerde, Prizren, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Mamuşa, Yanova'da halk, ''12 Dev Adam''la birlikte çoştu. Kosovalılar, ''Bu zafer, Türkiye'nin bize en büyük bayram armağanıdır'' sözleriyle duygularını ifade etti.



