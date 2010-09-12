T24 LogoT24 Logo
Dünya

12 Dev Adam'ın zaferi çatışmalara yol açtı

Türkiye'nin Sırbistan'ı yenmesinden sonra, Arnavutların bu zaferi kutlaması, Sırplar'ın taşlı saldırısına sebep oldu.

12 Eylül 2010 03:00

T24- Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Sırbistan'ı yenmesinden sonra, Kosova'da Mitroviça kentini ikiye ayıran İbra nehri köprüsünde çıkan çatışmada yaralananlar oldu.


Olaylar Mitrovica'daki Arnavutların Türkiye'nin basketboldaki zaferini kutlamaları sırasında başladı. Sırpların olduğu bölgeye doğru "Türkiye, Türkiye" şeklinde bağıran Arnavutlara Sırplar taşlarla yanıt verdi.


Birden kalabalıklaşan ve İbra nehri üzerinde birbirlerine taşlı saldırıda bulunan taraflar, Avrupa Birliği'ne bağlı polis güçlerinin müdahalesiyle ayrıldı. Çatışma esnasında yararlananlar arasında bir Fransız polis de bulunuyor.


Uluslararası polis güçlerini, yerel güçlerin çağırdığı belirtildi. Taşlı çatışma sırasında makineli tüfek ateşi ve patlama sesinin de duyulduğu bildirildi. Çatışmada dört de Sırp'ın yaralandığı açıklanmıştı.


2 bin kişilik AB polis gücünün sözücüsü Karin Limdal, Fransız jandarmanın ayağından kurşun yarası aldığı ancak atışın nereden geldiğinin bilinmediğini söyledi.


Kosova'da şenlik

İstanbul'daki Dünya Basketbol Şampiyonası'nın büyük bir ilgiyle izlendiği Kosova'da, Türkiye'nin Sırbistan'ı yenmesi, kitlesel gösterilerle kutlandı.


Başkent Priştine'de, Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar Türk ve Kosova, Arnavutluk bayrakları ellerinde, otomobilleriyle korna çalarak zafer turları attı.


Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler de eşiyle konvoya katılarak, Türk Milli Basketbol takımının finale yükselme başarısını kutladı. Derneklerde birlikte maçı seyredenler, heyecanlı maçın mutlu sonunu göz yaşları içinde birbirlerine sarılarak kutladı.


Priştine ''Gerçek Derneği''nde dev ekrandan maçı birlikte izleyen Kosova'da görevli Türk polisi Metin Koç, yaşamının en mutlu gözyaşlarını Kosova'da akıttığını anlattı. Bugüne kadar hiç maç izlemediğini söyleyen yaşlı bir kadın da çocuklarıyla torunlarıyla büyük bir heyecanla maçı izledi, uzaktaki torunlarını arayarak mutluluğunu dile getirdi. Kosova'nın hemen bütün merkezlerinde, fakat özellikle Türklerin yaşadıkları yerlerde, Prizren, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Mamuşa, Yanova'da halk, ''12 Dev Adam''la birlikte çoştu. Kosovalılar, ''Bu zafer, Türkiye'nin bize en büyük bayram armağanıdır'' sözleriyle duygularını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24